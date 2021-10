Projet Pacifique: encore un succès

Fort de son succès par les années passées, le projet « Pacifique 4.19 », du Service de police de Saint-Jérôme, a été mis de l’avant pour la période estivale 2021, avec différentes approches, afin de venir en aide à la GRC.

Cinq axes étaient priorisés afin de pallier aux nouvelles réalités: visite d’établissements licenciés, arrestations de personnes faisant l’objet d’un mandat ou ne respectant pas les conditions émises par un juge de paix, patrouille des espaces publics et application des règlements face au décret sanitaire.

Le travail concerté des policières et des policiers au sein de cette équipe déployée pour le projet, a permis de s’attaquer aux divers problèmes avec efficacité et rapidité, de connaitre d’avantage les besoins, les réalités, d’adapter leurs interventions, de renforcer nos partenariats avec les organismes communautaires, de mieux choisir leurs actions et améliorer leurs pratiques policières.

Voici les résultats:

- Plus de 400 patrouilles et présences dans les places publiques.

- Plus de 365 constats d’infraction émis au niveau de la règlementation municipale et du code de la sécurité routière.

- Plus de 87 visites au niveau des commerces du territoire.

- Plus de 100 visites au niveau des ressources d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérances.

- Plus de 30 opérations effectuées au niveau du réseau routier.

- Plus de 5 arrestations effectuées au niveau de conducteurs de véhicules à monteur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.

- Plus de 40 arrestations effectuées face à des individus recherchés par mandat.

- Plus de 27 arrestations effectuées face à des individus ayant commis des infractions criminelles.

- Plus de 15 arrestations effectuées face à des individus ne respectant pas les conditions émises par un juge de paix des suites d’une arrestation.

- Plus de 100 visites effectuées au niveau des établissements licenciés

- Plus de 30 vérifications effectuées pour le respect de la quarantaine face à Loi sur la Santé Publique, dont infraction commise.

- Collecte de vêtements effectuée afin d’être remis aux ressources communautaires venant en aide aux personnes dans le besoin et en situation d’itinérance.

Le projet « Pacifique » a répondu à un besoin important pour la période estivale. De plus, il a amélioré les nombreux partenariats dans le but d’accomplir la mission du Service de police en assurant des services policiers de qualité et un environnement sécuritaire pour les citoyens.