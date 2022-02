Le policier Francis Lanouette fête ses 30 ans de service

Le directeur de la Régie intermunicipale de police Thérès-De Blainville, Francis Lanouette célèbre ses 30 années de service, dont six à titre de directeur. Le maire de Lorraine tenait à le remercier.

Impliqué dans son milieu ainsi que sur les scènes nationale et internationale, ce policier dévoué poursuit la vision qui l’anime depuis le début de sa carrière : protéger son prochain et maintenir un service de police de proximité.

Ayant débuté sa carrière en 1992 comme policier patrouilleur, M. Lanouette a ensuite occupé diverses fonctions, dont celles de préventionniste-enquêteur, sergent-détective et inspecteur, avant d’être promu directeur général de la RIPTB en septembre 2015.

Parmi ses nombreuses réalisations, soulignons le renouvellement 2023-2033 des ententes avec les quatre villes desservies par la Régie de police, dont Lorraine, ainsi que la mise en place des agents PIVOTS et des agents de quartier. Très impliqué dans son milieu, M. Lanouette a même été nommé membre de l’Ordre du mérite des corps policiers en 2020.

Le maire Jean Comtois, président du conseil d’administration de la RIPTB, salue l’engagement et le grand professionnalisme de cet homme profondément humain : « Rassembleur et intègre, Francis a su démontrer tout au long de sa carrière combien la RIPTB est tatouée sur son cœur. Visionnaire, il sait identifier les enjeux sensibles et proposer des actions pour prévenir d’éventuelles problématiques. Ces nombreuses qualités font de lui un leader remarquable. Démontrant son dévouement et son profond engagement à aider la communauté, il a même donné de son temps personnel pour épauler le CISSS des Laurentides lors de la première vague de la pandémie de même qu’au début de la campagne de vaccination. Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour le remercier sincèrement de tout ce qu’il a accompli pour le bien-être de notre communauté au cours des trois dernières décennies, notamment la mise en place des agents de quartier, un projet particulièrement cher à mon équipe. Merci, Francis et au plaisir de continuer à travailler avec toi ! »