L’environnement au cœur des préoccupations de la 12e édition du conseil jeunesse à Blainville

L’environnement a été au cœur des travaux et des préoccupations de la 12e édition du conseil jeunesse. Ce thème a également teinté la séance extraordinaire de cette instance, tenue le 3 avril devant parents, amis, enseignants et élus du conseil municipal actuel.

En tout, dix-sept jeunes provenant de neuf écoles primaires de Blainville ont participé à ce programme destiné à les initier à la démocratie municipale et à la vie citoyenne.

« C’est sur le thème du développement durable que notre aventure s’est déroulée. Pendant les séances, nous avons eu la chance de découvrir les coulisses de la ville et ses milieux naturels, en passant par la bibliothèque Paul-Mercier, les lacs Fauvel, La Zone et l’hôtel de ville », a déclaré la mairesse du conseil jeunesse, Mélodie Charette, élève à l’école des Ramilles.

Pour sa part, le maire Richard Perreault a tenu à souligner que pour la première fois depuis sa création en 2006, le conseil jeunesse est dirigé par une jeune fille. Il a aussi exprimé son enthousiasme quant à l’intérêt des jeunes Blainvillois pour la vie politique.

« Quand je vous vois vous initier à la démocratie municipale, développer des projets et vous intéresser si activement à ce qui se passe dans notre ville, je considère que c’est une indication très claire que notre avenir s’annonce des plus intéressants et que nos leaders de demain sont ici même dans cette salle », a-t-il mentionné.

Accent sur le développement durable

Si les dix-sept membres du conseil jeunesse ont choisi des films pour la programmation Cinébuzz en vacances ou les livres Coups de cœur, ils se sont surtout attardés sur les enjeux environnementaux. Ils soutiennent notamment la collecte des matières organiques qui commencera l’automne prochain. Chacun des représentants a d’ailleurs été affecté aux dix commissions permanentes pour s’assurer de couvrir tous les angles de réflexion possibles. Le conseil jeunesse a formulé diverses recommandations au conseil municipal afin d’optimiser les incidences de la collecte, telles que l’utilisation du compost pour fertiliser les milieux verts de la ville.

Autres sujets couverts

Pendant cette séance extraordinaire, les membres du conseil jeunesse ont exposé le fruit de leur travail depuis le début de leur mandat. Ils ont proposé des activités pour bonifier les visites des ruines de l’ancienne usine de munitions en activité pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, ils ont pu découvrir la nature du travail des élus du conseil municipal. Enfin, le conseil jeunesse a demandé au conseil municipal de reconduire l’expérience pour une 13e édition, une demande qui sera évidemment acceptée par la plus haute instance de la Ville. Il est possible de visionner la séance extraordinaire sur le site Web de la Ville à blainville.ca/organisationmunicipale/conseil-municipal/conseil-jeunesse.

Photo : 1re rangée : Assiya Khobaich (école Notre-Dame-de-l’Assomption), Alice Brousseau (école Chante-Bois), Maria-Alexandra Raymond Gallego (école de Fontainebleau), Zarick Huot (école de l’Aquarelle), Cédric St-Georges (école de l’Envolée), Emile Ouimet (école de la Seigneurie), Arno Gohier (école des Ramilles) et Xavier Laferrière (école de Fontainebleau). 2e rangée : Richard Perreault (maire de Blainville), Dorothée Laflamme (école Plateau Saint-Louis), Vincent Lebel (école Plateau Saint-Louis), Mélodie Charette (école des Ramilles), Laura Cantin (école de Fontainebleau), Dorianne Marinoff (école Chante-Bois), Adrien Lévesque (école des Semailles), Ilyes Tarmasti (école Notre-Dame-de-l’Assomption), Nicole Ruel (conseillère du district Chante-Bois) et Guy Frigon (conseiller du district du Plan-Bouchard). 3e rangée : Stéphane Dufour (conseiller du district de la Côte-Saint-Louis), Alexandre Guy (école des Semailles), Kelly-Ann Brière (école de l’Envolée), Stéphane Bertrand (conseiller du district d’Alençon), Liza Poulin (conseillère du district de Fontainebleau), Patrick Marineau (conseiller du district des Hirondelles), Marie-Claude Collin (conseillère du district du Blainvillier), Jean-François Pinard (conseiller du district Notre-Dame-de-l’Assomption), Michèle Murray (conseillère du district de la Renaissance) et Serge Paquette (conseiller du district Saint-Rédempteur).