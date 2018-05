La vente d'articles pour enfants de Sainte-Thérèse est cette fin de semaine

Rappel, c'est cette fin de semaine que se tiendra la vente d’articles pour enfants de Sainte-Thérèse de 9 h à 13 h, dans le stationnement de l’école Saint-Gabriel située au 8, rue Tassé à Sainte-Thérèse. L’événement est ouvert à tous et plusieurs activités d’animation destinées aux enfants sont prévues: Musique, jeux gonflables et plus encore attendront les visiteurs sur le site.

« La Ville est très heureuse d’être une courroie de transmission entre les vendeurs et les acheteurs. Quoi de plus noble pour une communauté que de s’échanger des objets devenus inutiles pour les uns se transformant en véritables trésors pour les autres! Cet événement contribue concrètement à augmenter le cycle de vie des objets, à favoriser le réemploi et par le fait même à rendre heureuses des centaines de familles », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Pour information : 450 434-1440, poste 2540

À noter : En cas de pluie, la vente se tiendra dans le gymnase de l’école.