Les inscriptions au camp de voile sont présentement en cours

L’École du Club de voile des Laurentides de la Pointe-aux- Anglais à OKA invite les parents à inscrire leurs enfants pour des cours d’initiation ou de perfectionnement à la voile qui auront lieu dès le 25 juin cette année.

À l’intention des enfants de 7-17 ans, on prévoit également des cours pour adultes les weekends et un Jardin d’eau pour les tout-petits de 5-7 ans la semaine du 16-20 juillet.

Dès le 25 juin, les enfants de 7-17 ans pourront suivre des cours d’initiation ou de perfectionnement du lundi au vendredi sous forme de camp de jour où beau temps mauvais temps, il y a toujours quelque chose à apprendre.

Les futurs navigateurs pourront développer la maîtrise de l’équilibre, de la direction et de la vitesse du voilier sous toutes les allures. Ils apprendront à suivre un parcours et gréer eux-mêmes un petit dériveur, à acquérir la connaissance des composantes du voilier et du vocabulaire marin et à maîtriser les nœuds essentiels à la pratique de la voile.

Tous les cours sont offerts sur Optimist, Topper Taz ou Laser en fonction du poids des enfants et ce, en groupes homogènes de 3-6 personnes.

L’enseignement se fait par des moniteurs qualifiés selon le programme VoileCAN de la Fédération de voile du Québec et du Canada. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver leur place dès maintenant au (438) 788-3524 ou par courriel à ecole@cvl.qc.ca.

Grands navigateurs

Pour les adultes, des weekends d’initiation ou de perfectionnement sont également au programme et ce, dès le samedi 30 juin. Nouveauté au programme de l’École cette année puisqu’elle offrira des sorties en couple sur dériveur CL16 accompagné d’un moniteur les mardis et jeudis en début de soirée en fonction de la météo bien sûr.

Cela permet aux gens de s’initier et de vivre l’aventure en toute sécurité sur le magnifique plan d’eau du lac des Deux-Montagnes. Pour ceux qui ont déjà le vent dans les voiles, des cliniques de perfectionnement aux régates et en catamaran seront aussi offertes les weekends selon la demande.

Rappelons que le site de l’École du Club de voile des Laurentides offre un encadrement unique et sécuritaire sur le magnifique Lac des Deux-Montagnes. On y retrouve une impressionnante vue sur le lac et l’endroit où les cours ont lieu en toute sécurité loin du chenal de navigation, avec une descente de mise à l’eau graduelle et de l’eau peu profonde aux abords du lac.

L’endroit est privé et offre aux parents et enfants un encadrement des plus sécuritaires avec beaucoup d’espace pour profiter du plein air. Dans la grande capitainerie, on retrouve également vestiaires avec douches, salle commune, cuisine, salon avec tv et salle de cours. Faites découvrir la voile à vos enfants cet été ou relevez de nouveaux défis santé !

À propos de l’École du Club de voile des Laurentides

L’École du Club de voile des Laurentides située à la Pointe-aux- Anglais à OKA offre plusieurs semaines d’initiation ou de perfectionnement à la voile dès la fin juin chaque année. Les cours s’adressent aux enfants de 7-17 ans sous forme de semaine camps de jour et les fins de semaine pour adulte et ce depuis 1967.

Certaines cliniques de perfectionnement en régate sont aussi offertes. Ces cours visent à développer la maîtrise de l’équilibre, de la direction et de la vitesse du voilier sous toutes les allures ou encore à apprendre des notions avancées lorsque des notions de base ont déjà été acquises. Cours offerts sur Optimist, Topper Taz ou Laser en groupes homogènes de 3-6 personnes.

On rejoint l’École au (438) 788-3524, par courriel à ecole@cvl.qc.ca ou sur Facebook @EcoleVoileCVL.