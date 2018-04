EB Games s'associe à la Maison des Jeunes de Mirabel

Un nouveau partenariat entre l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel et les quatre boutiques EB Games situées à Laval permettra aux six maisons de jeunes de Mirabel de recevoir une panoplie de jeux vidéo et de consoles usagées d’ici la fin de l’année 2018; une collaboration qui a rendu possible la mise en place de la toute première édition du tournoi C’est plus qu’un jeu qui se déroulera le 9 juin prochain au centre culturel du Complexe Jean-Laurin, situé dans le secteur de Saint-Augustin.

Grâce à ce nouveau partenariat, les clients des magasins EB Games du SmartCentres Laval Ouest, du Centropolis, du Carrefour Laval ainsi que du SmartCentres Laval Est pouvaient faire don de jeux vidéo et articles divers dans les boîtes prévues à cet effet au cours de la première collecte qui a pris fin le 1er avril dernier. La communauté s’est montrée très généreuse, alors que plus de 400 items ont déjà été amassés. La collecte sera de retour au cours des prochains mois.

Première édition du tournoi C’est plus qu’un jeu

Avec l’appui des boutiques EB Games, la maison des jeunes de Saint-Augustin s’est lancé le défi de mettre sur pied un tournoi consacré aux jeunes passionnés de jeux vidéo; « Nous voulons que cet événement puisse réunir les adolescents autour d’une passion commune, mais nous voulons aussi promouvoir les bienfaits des sports électroniques, une industrie en pleine croissance. Nous avons également comme objectifs de faire réfléchir les jeunes sur la persévérance et la volonté nécessaires pour atteindre nos buts et leur apprendre qu’en mettant les efforts requis, ils peuvent transformer n'importe quelle passion en une profession comme plusieurs l'ont fait, même dans l’industrie des jeux vidéo. » explique Maxime Chiasson, l’un des intervenants qui participent à l’organisation de C’est plus qu’un jeu.

Les participants s’affronteront sur NHL 18 (PlayStation 4), un jeu actuellement très populaire auprès des adolescents. Les inscriptions auront lieu la journée même dès l’ouverture des portes du centre culturel de Saint-Augustin à midi, et ce jusqu’à 14h (frais d’inscription de 10$). Sur place, consoles des années 80-90, kiosques d’information, des membres de l’industrie et un casse-croûte attendront les participants et les spectateurs!

Croire en la jeunesse d’ici

La maison des jeunes de Saint-Augustin fait partie de l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel, un organisme communautaire qui œuvre auprès de la jeunesse mirabelloise par le biais de trois approches, soit les maisons de jeunes, le travail de rue et le projet CJT.

Par les efforts quotidiens des intervenants et l’implication des jeunes dans plusieurs initiatives, l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel veille à bâtir un avenir meilleur pour la société de demain.

Pour davantage d’information sur les projets de l’Association, consultez le site web et la page Facebook de l’organisation.