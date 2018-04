Journée familiale d’athlétisme au stade Richard-Garneau

Petits et grands sont conviés au stade d’athlétisme Richard-Garneau le 5 mai prochain à l’occasion de la Journée familiale d’athlétisme.

Ce sera l’occasion de s’initier gratuitement aux diverses disciplines de l’athlétisme sous la supervision du Club Corsaire-Chaparal, de découvrir cette infrastructure sportive unique dans la région et de célébrer, en famille, l’athlétisme.



De 9 h à 13 h : Ateliers d’initiation aux différentes techniques de course et aux disciplines de l’athlétisme (lancers de la balle ou du javelot, du poids, du disque et du marteau, saut en hauteur et saut en longueur, etc.)

De 11 h à 13 h : Un maquilleur au airbrush ainsi qu’un caricaturiste seront sur place pour amuser toute la famille. Des prix de participation seront aussi au rendez-vous.

Sur place, les participants pourront profiter de :

un dîner BBQ sera offert sur place ($) ;

des points d’eau potable (apportez vos bouteilles réutilisables) ;

des prix de participation.

« La Journée familiale d’athlétisme est une façon ludique de découvrir le monde de l’athlétisme en famille et de saisir la chance qu’ont les citoyens de la région d’avoir accès à une installation de qualité et d’envergure comme le stade Richard-Garneau », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

« Plus que jamais, nous voulons des familles en forme et en santé. Cette journée est justement une opportunité d’explorer de nouvelles activités et de découvrir les disciplines de l’athlétisme. J’invite donc les familles blainvilloises à profiter de cette journée spéciale au stade Richard-Garneau », a ajouté le maire de Blainville, monsieur Richard Perreault.

La saison 2018 du stade d’athlétisme Richard-Garneau sera lancée lors de ces festivités et se poursuivra jusqu’au 28 octobre. Les citoyens de Blainville et de Sainte-Thérèse y ont toujours accès gratuitement sur présentation d’une Carte citoyen valide. Noter que la Journée familiale d’athlétisme sera annulée en cas de forte pluie ou d’orage.

Pour tous les détails : www.sainte-therese.ca