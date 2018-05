177 emplois pour les jeunes seront créés dans la circonscription de Mirabel

Le député de Mirabel, Simon Marcil, faisait l’annonce, le 3 mai, de la création de 177 emplois qui bénéficieront aux organismes et petites entreprises de la circonscription de Mirabel. Un total de 73 projets a été approuvé dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.

C’est devant les représentants des divers organismes, représentants des villes et entreprises récipiendaires que le député de Mirabel, Simon Marcil, a fait la remise officielle des lettres de projets acceptés. « Je trouve très important de soutenir nos jeunes. C’est plus de 440 000$ qui seront versés pour créer des emplois étudiants locaux. L’argent remis vise à aider des PME, des organismes communautaires, mais surtout des jeunes à progresser et acquérir de l’expérience!», a souligné Simon Marcil.

Le programme Emplois d’été Canada contribue à l’embauche, par l’entremise d’organismes sans but lucratif, d’employeurs du secteur public ainsi que de petites entreprises, des jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein.