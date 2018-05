Le Cégep de Saint-Jérome remporte le Prix du public lors de la 26e finale nationale du concours Science, on tourne !

La 26e finale nationale du concours scientifique intercollégial Science, on tourne ! s’est déroulée avec grand succès samedi. Organisé par le Centre de démonstration en science physique et reçu par le Cégep de Granby, l’événement a accueilli les équipes de 29 cégeps du Québec.

Cette année, 15 partenaires appuient le concours et font de cet événement une véritable réussite! Près de 25 000$ sont offerts en prix et en bourses.

Le Prix du public (1 000$) offert par la Fondation Familiale Trottier a été attribué par vote du public à Alexandre Leblanc, Simon Villemaire et Alexandre Lamarre du Cégep de Saint-Jérôme.

Un événement pour le plaisir des sciences

Avec pour thème l’As du volant, le défi à relever était de concevoir un engin mobile capable de lancer des volants de badminton sur des cibles. 250 spectateurs ont eu droit à des prestations originales et ingénieuses ! Le défi exigeait créativité et précision de la part des équipes. En plus de devoir appliquer des notions scientifiques et techniques, les finalistes étaient appelés à vulgariser les différents concepts utilisés aux membres du jury et au public venu les encourager.

Canal Savoir, télédiffuseur officiel

Pour une 9e année consécutive, les grands moments de la finale feront l’objet de capsules qui seront diffusées sur les ondes et le site web de Canal Savoir dès le mois de juin. Rendez-vous sur canalsavoir.tv pour plus d’informations.

Pour plus d’information, consultez www.scienceontourne. com