Une travailleuse de milieu se joint à l'équipe de la Ville de Blainville

Les adolescents blainvillois et leurs parents peuvent dès maintenant compter sur une travailleuse de milieu, et ce, jusqu’au 8 septembre prochain.

La Ville de Blainville a en effet retenu les services de Carolane Rémillard. Forte d’une expérience et d’une formation pertinentes, celle-ci ira à la rencontre des jeunes dans divers lieux publics (parcs, commerces, etc.) et dans les résidences afin de discuter avec eux des situations vécues à l’adolescence, de répondre à leurs questions, de les conseiller et de les diriger, au besoin, vers des ressources spécialisées.

Les adolescents peuvent aussi communiquer avec Carolane Rémillard pour discuter de leurs projets (culturels, sociaux, sportifs, communautaires, etc.). De plus, celle-ci répond aux demandes des parents et les conseille sur des situations vécues avec leurs adolescents.

Il est possible de la joindre du mercredi au samedi, de 17 h à 22 h, au 514 291-0696 ou à travailleur.milieu@blainville.ca. Ce service est gratuit et confidentiel.