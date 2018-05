12 040 $ amassés lors du Défi Solidarité II de l’école secondaire ArmandCorbeil

Leucan Laurentides-Lanaudiere est heureuse du succès de la deuxième édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, qui a eu lieu le 14 mai dernier à l’école secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne.

Quarante-neuf participants ont posé le grand geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer et ont permis d’amasser la somme de 12 040 $. Soulignons qu’il y aura une deuxième partie à l’événement le 26 juin prochain, où 10 étudiants passeront sous le rasoir suite à leur bal de finissant.

Nouveau cette année

Le Défi des leaders Leucan Jeunesse 2018 Dû au succès qu’a connu la première édition, Mme Josée Bouffard, enseignante, n’a pas hésité à organiser à nouveau un Défi têtes rasées Leucan dans l’école. L’impressionnant succès de cette 2 e édition a permis à l’école de se qualifier au Défi des leaders Leucan Jeunesse.

Le Défi des leaders Leucan est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan, visant à mobiliser les leaders de partout au Québec autour de la cause des enfants atteints de cancer et leur famille, et ce, tout au long de l’année. L’implication des leaders jeunesse comporte trois étapes : organiser un Défi têtes rasées Leucan, s’engager à une collecte de groupe ayant un objectif minimum de 10 000$ et lancer le Défi à un autre Leader pour l’année suivante. Pour plus de détails cliquez ici : leaders.tetesrasees.com

Un partenaire important

Depuis plusieurs années, l’école secondaire Armand-Corbeil est un partenaire important de Leucan Laurentides-Lanaudière, l’Association pour les enfants atteints de cancer.

La direction, les membres du personnel, les élèves et les parents, tous y mettent du sien pour amasser des dons et faire une différence. Cette année plus particulièrement, ils ont mis en place plusieurs activités aux profits de Leucan.

Grâce aux dons, Leucan est en mesure d’offrir des services distinctifs et adaptés dès le diagnostic et à chaque étape de la maladie pour favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille. L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite.