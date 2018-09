Lancement des inscriptions de l’école de cirque

C’est avec enthousiasme que Cirkana, le volet cirque de la SODAM, annonce l’ouverture de la période d’inscriptions de son école de cirque pour la session automne 2018 où une cohorte de nouveaux enseignants qualifiés en arts du cirque se joindra à l’équipe et viendra bonifier l’offre actuelle.

Une école dynamique

La session d’automne 2018, qui débutera la semaine du 9 septembre, accueillera de nouveaux enseignants pour répondre à la demande croissante des cours de cirque dans la région. Tous passionnés par le cirque, ils ont développé durant leur parcours les qualités nécessaires à l’enseignement de leur discipline respective.

Tanya Courtemanche – EXPLORATION MULTIDISCIPLINAIRE

Diplômée comme instructeur en arts du cirque de l’École Nationale de cirque de Montréal, Tanya est une artiste multidisciplinaire. Spécialiste des acrobaties, elle fait aussi de la jonglerie et de l’aérien. C’est avec joie qu’elle prendra en charge les groupes d’exploration du dimanche pour transmettre l’amour du cirque aux jeunes enfants.

Louis-Vincent Ladouceur – ACROBATIE et MAIN à MAIN

Également diplômé en tant qu’instructeur en arts du cirque par L’École Nationale de cirque de Montréal, Louis-Vincent fait de l’acrobatie et du main à main, ses disciplines de prédilection. Ayant une bonne conscience du corps, pour avoir été entraineur personnel, il saura assurément transmettre son savoir et sa passion aux jeunes acrobates.

Philippe Raymond – JONGLERIE

Le plus jeune enseignant est un autodidacte dont on vante les mérites. Il a su perfectionner son art avec les années auprès de son mentor Bernard Lebel. Il se passionne pour la jonglerie et la manipulation depuis son tout jeune âge ce qui l’a amené à l’enseigner à divers groupes. C’est lors de la tenue de classes de perfectionnement du diabolo que l’équipe de Cirkana en a fait la découverte.

Will Riley – AÉRIEN

Will est aussi diplômé de l’École Nationale de cirque de Montréal où il a eu la chance de travailler avec plusieurs artistes de haut niveau. La relève moulinoise circassienne sera privilégiée de pouvoir évoluer au côté de ce formateur spécialisé dans la disciplinaire aérienne. De son côté Will se dit impatient de rencontrer les élèves de Cirkana.

Inscriptions en ligne

Toute personne qui désire s’inscrire à un cours peut le faire en ligne.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant, en cliquant ici. Vous pouvez également allez rencontrer les membres de l'équipe Cirkana, le 27 août prochain de 18h30 à 20h, au Pavillon du Grand Coteau, situé au 2510, boulevard Mascouche, à Mascouche. Pour plus de renseignements vous pouvez écrire à l'adresse suivante : [email protected] ou composez le 450.417.1277.