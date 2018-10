La jeune artiste de 9 ans présente l’exposition Adèle au Pays des merveilles

Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux de présenter l’exposition Adèle au Pays des merveilles de la jeune artiste Adèle, âgée de neuf ans. Présentée à la Maison Lachaîne, située au, 37, rue Blainville Ouest, l’exposition se tiendra du 11 au 17 octobre. Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu le 11 octobre à partir de 17 h 30.

Adèle au Pays des merveilles ne se veut pas qu’une simple exposition d’œuvres mais une installation artistique permettant au spectateur de plonger dans l’imaginaire ludique et coloré d’une réplique de la chambre d’une enfant de 9 ans. Avec Adèle, tout devient artistique dans la maison! Elle pose sa signature sur les meubles de sa chambre, sur les portes, les murs, les objets de toutes sortes! Même la pinte de lait! Toute la famille est invitée à visiter cette exposition inspirante.

Une matinée spéciale proposant une activité d’éveil à la peinture animée par la jeune Adèle est offerte, le dimanche 14 octobre, de 10 h à 11 h 30. L’atelier s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 10 ans (présence parentale obligatoire). L’activité propose également un échange sur l’apport des arts visuels dans le développement de la personnalité et de la pensée critique chez l’enfant animé par Isabelle Paquette (professeur d’art d’Adèle). Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire : [email protected]

Cette exposition, dont les intentions didactiques dépassent largement les intentions esthétiques, souhaite communiquer aux enfants le goût et le plaisir de s’exprimer à travers un langage artistique.

L’exposition est accessible au public le vendredi 12 octobre de 16 h à 20 h et le samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10 h à 16 h. Les 15-16 et 17 octobre les visites sont sur réservations en communiquant avec Marilyn Brault : [email protected]