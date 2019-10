Les jeunes musiciens blainvillois pourront présenter leur performance dans le cadre de Blainville virtuose

Du 30 septembre au 12 octobre, les jeunes musiciens blainvillois, âgés de 11 à 17 ans, sont invités à s’inscrire à Blainville Virtuose.

Cette nouvelle vitrine culturelle offre l’opportunité à de jeunes musiciens de présenter une performance devant public. Il est possible de s’inscrire en solo, en duo ou en petit ensemble.

Soirées Virtuoses

Les 23 et 30 novembre, à 19 h, le public est convié à La Zone (1020, rue de la Mairie) afin de découvrir, d’applaudir et d’encourager la relève musicale lors des concerts de musique gratuits présentant une variété d’artistes, de styles musicaux et d’instruments.



Cette aventure musicale se conclura avec la sélection d’un coup de cœur Virtuose qui se produira devant public lors de la finale de Blainville en chansons au Théâtre Lionel-Groulx.

