Camp de jour de la Ville de Sainte-Thérèse: les inscriptions en ligne débutent demain à 9h

Les enfants de Sainte-Thérèse âgés de 5 à 12 ans seront heureux d’apprendre que le camp de jour de la Ville de Sainte-Thérèse se tiendra du 22 juin au 14 août prochain. L’inscription se fera à compter de demain.

La Carte citoyen valide de l’enfant est obligatoire pour l’inscription et seuls les enfants résidant à Sainte-Thérèse pourront être inscrits au camp de jour.

« Il va sans dire que la Ville travaille déjà à mettre en place des mesures qui assureront le respect des consignes émises par la Santé publique en ce qui a trait à la tenue d’un camp de jour, a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant. Il faut innover pour permettre à nos jeunes de passer un été des plus amusants, en toute sécurité. Ce sera le moment pour eux de tisser des liens et de se forger de beaux souvenirs de camp! ».

L'inscription de deux enfants ou plus à la même semaine de camp, et résidant à la même adresse, donne droit à un rabais de 15 $ sur les frais d'inscription du 2e enfant et plus.

Programme d’accompagnement

Un programme est offert aux enfants vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, qui font partie d’une classe particulière et qui ont besoin d’un encadrement personnalisé en milieu scolaire. Une rencontre d’évaluation est obligatoire avant de procéder à l’inscription.

Horaire et coût du camp de jour et du programme d’accompagnement

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

- Semaine 1 : 68 $/semaine;

- Semaines 2 à 8 : 85 $/semaine.

Tous les parents doivent obligatoirement remplir une fiche de renseignements disponible sur le site de la Ville de Sainte-Thérèse via ce lien. Les inscriptions en ligne commenceront demain à 9 h.

Il est possible d'inscrire son ou ses enfants en personne à compter du 8 juin, à 9 h, à la Maison du Citoyen.