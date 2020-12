Lancement de la plateforme blogue ExploreMirabel.com 

Initiative Jeunesse Mirabel (IJM), un comité de citoyens âgés de 18 à 35 ans, lance aujourd’hui leur plateforme blogue d'information et d'expression pour tous ceux et celles qui s'intéressent à Mirabel et son vaste territoire mi-urbain mi-agricole.

Cette idée originale d'IJM permettra aux 35 ans et moins de transmettre leurs idées et s’informer sur les enjeux locaux. C’est aussi une plateforme pour partager tout ce qui nous anime à Mirabel! Explore Mirabel est le fruit du travail de jeunes volontaires dont Sabrina Beauchamp, étudiante en Intégration multimédia au Cégep de Saint-Jérôme, et quelques blogueurs inspirés par leur communauté.

Des articles sur une foule de sujets

Enjeux : La santé, l’éducation, les arts et la culture, le développement durable et autres enjeux qui nous concerne.

Lieux : Ces lieux incontournables, insolites ou anecdotiques qui font de Mirabel un endroit unique et charmant.

Portraits : La diversité et les initiatives citoyennes méritent d’être mises en lumière, car elles sont une source de richesse!

Activités : Partage d’évènements et d’activités en tout genre qui rendent notre expérience unique à Mirabel.

« Le CJEM m’a demandé si j’avais envie d’écrire des articles reliés à des enjeux, des activités ou des portraits qu’il y aurait dans ma ville. J’ai tout de suite accepté! J’ai écrit un premier article sur la solitude, en temps de pandémie, avec une petite touche d’espoir et de positivité. Explore Mirabel c’est une nouvelle plateforme offerte aux jeunes à Mirabel. Je vous recommande d’aller jeter un coup d’œil, ça en vaut la peine! En tant que citoyen et citoyenne, on peut faire un petit quelque chose de concret, et ça n’a pas besoin d’être énorme! Bonne lecture! », commente Sindy Pouliot, 19 ans, blogueuse pour Explore Mirabel.

À propos d’Initiative Jeunesse Mirabel

IJM met sur pieds des projets pour favoriser la participation des jeunes adultes et favoriser le sentiment d’appartenance à leur ville. Le comité jeunesse est accompagné par le Carrefour Jeunesse-emploi de Mirabel (CJEM) et la Table de concertation communautaire Mirabelloise (TCCM) et soutenu par le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) du Québec dans le cadre du projet Créneau carrefour jeunesse.