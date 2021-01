La Ville de Hudson recrute pour son comité consultatif d'urbanisme

La Ville d'Hudson est actuellement à la recherche d'un résident pour combler un poste vacant au sein de son comité consultatif d'urbanisme. Le mandat est de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Le comité consultatif d’urbanisme a pour mandat d’étudier et de soumettre à l’attention du conseil municipal des avis et des recommandations sur certaines demandes qui sont soumises au Conseil en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire notamment le zonage, le lotissement, la construction, l’affichage, et plus encore.

Ce comité est composé de sept membres citoyens et de deux membres du conseil municipal et se réunit de façon régulière une fois par mois, le second mercredi du mois à 19h. Veuillez noter qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les rencontres se font présentement par vidéoconférence.

Toute personne intéressée, majeure et résidente permanente de la ville peut poser sa candidature en faisant parvenir une lettre d’intention décrivant son intérêt, sa motivation et ses compétences pour ce mandat au plus tard le 24 janvier 2021.

Les demandes doivent être adressées, par la poste ou par courriel à : Étienne Lavoie 481 rue Main, Hudson, (Québec) J0P 1H0 [email protected]