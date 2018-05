RECYC-QUÉBEC accorde une aide de 181 415 $ à Synergie Économique Laurentides

Synergie Économique Laurentides (SEL) s'est vu accorder une aide financière gouvernementale de 181 415 $ par la société d'État RECYC-QUÉBEC dans le cadre de deux appels de propositions.

L'un de ces appels était dédié au secteur des résidus CRD (construction, rénovation et démolition) et visait à soutenir financièrement des projets pilotes, des projets de démonstration et des initiatives visant le recyclage ou la valorisation des résidus de CRD. Le projet mené par SEL évaluera le potentiel de création d'un pôle régional de récupération et de valorisation du gypse.

L'autre appel de propositions ciblait les besoins particuliers des industries, des commerces et des institutions (ICI) en finançant des projets de développement des débouchés pour leurs matières résiduelles.

« Nous sommes très fiers de soutenir Synergie Économique Laurentides (SEL) dans le cadre de ces deux projets qui en plus d'être concrets et ciblés, amènent des retombées positives pour toute la région. Ces projets porteurs démontrent toute la proactivité et le dynamisme de l'équipe de SEL pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire et nous espérons fortement qu'ils vont servir d'inspiration pour l'ensemble des régions du Québec », a souligné Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Le projet mis de l'avant par SEL servira à mettre en place des collectes porte à porte sur plusieurs territoires et pour différentes matières, notamment les plastiques agricoles et les plastiques de bateaux, ainsi que d'autres types d'emballages dont veulent se départir les ICI de la région.

Dans un premier temps, les territoires de la MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides seront concernés. Le projet vise à détourner jusqu'à 150 tonnes de l'enfouissement sur une période de 18 mois, et pourrait servir à d'autres municipalités du Québec aux prises avec les mêmes défis.

Pour sa part, Karine Bourgeois, directrice générale de Synergie Économique Laurentides a rappelé que c’est grâce à des appuis financier tels que ceux annoncés plus tôt que Synergie Économique Laurentides peut progresser dans sa mission axée sur l’économie circulaire. « En effet, ces projets permettront à plusieurs ICI et entreprises du secteur des CRD de détourner de l'enfouissement un tonnage important de matières, sans oublier l'évaluation de nombreuses opportunités de développement de débouchés, qui ouvrent la porte à un déploiement socioéconomique d'une grande valeur pour la région. »

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse en présence de différents partenaires au projet.