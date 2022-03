La Ville de Mirabel lance son tout nouveau programme de subvention pour les produits d’hygiène féminine

Souhaitant souligner la Journée de la femme, la Ville de Mirabel a profité de l’occasion pour présenter à ses citoyennes un tout nouveau programme incitatif pour les produits d’hygiène féminine.

L’objectif du programme, qui s’adresse uniquement aux résidentes de Mirabel, est de permettre aux femmes et aux adolescentes de réduire les coûts inhérents à l’achat de produits d’hygiène féminine écologiques, mais aussi de stimuler l’attrait pour ce type de produits.

Ce programme permettra à celles qui en feront la demande d’obtenir un remboursement de l’ordre de 50 %, pour un montant maximal de 75 $ aux trois ans (avec factures à l’appui). Les produits admissibles sont les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques ou les protèges-dessous lavables et les sous-vêtements menstruels lavables qui incluent les inserts.

Notons que cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville et du conseil municipal de poser des actions concrètes en matière de protection de l’environnement, et plus précisément de la gestion des matières résiduelles, laquelle est l’un des chantiers climatiques du programme Unis pour le climat, conçu par l’Union des municipalités du Québec.

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme ainsi que pour accéder au formulaire de demande de subvention, nous vous invitons à consulter le mirabel.ca.