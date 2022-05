Plus de 2 M$ au Lavoir Jérômien pour hausser sa productivité

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’un prêt de 2,08 millions de dollars, par l’entremise des fonds propres d’Investissement Québec, au Lavoir Jérômien, une division de Maintenance EMRIC.

Cette somme servira à l’installation d’une chaîne de finition pour draps d’hôtel et de deux plieuses de serviettes automatisées à la fine pointe de la technologie, de même qu’à l’acquisition de sept machines à laver et de neuf sécheuses industrielles. Les équipements ont été installés dans un bâtiment récemment acquis à Saint-Jérôme.

Grâce à ce projet d’automatisation de plus de 4,5 millions de dollars qui générera une vingtaine d’emplois, la capacité de production de l’entreprise passera de 150 à plus de 1 000 draps d’hôtel à l’heure. Cette expansion lui permettra de devenir un acteur majeur de la buanderie industrielle dans les régions du grand Montréal et des Laurentides.

Le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire), M. Youri Chassin, en a fait l’annonce au nom de la ministre déléguée à l’Économie, M me Lucie Lecours.

« L’automatisation est la clé pour que les entreprises améliorent leur productivité et leur compétitivité. Ces nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie permettront à Maintenance EMRIC de se démarquer et d’assurer sa croissance. », mentionne Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« On peut être fiers de voir une entreprise familiale se moderniser et s’automatiser. L’esprit d’innovation des frères Stéphane et Pascal Juteau, qui fait grandir le legs de leur père, Yvon Juteau, les honore. Je suis ravi que nous puissions les aider dans cette étape qui leur permet d’offrir de nouveaux services adaptés aux besoins de leur clientèle. On souhaite que les entreprises de Saint-Jérôme continuent de croître et de propulser plus haut le dynamisme économique de notre communauté. », commente Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volet allègement réglementaire)

« Notre équipe des Laurentides est heureuse de soutenir Maintenance EMRIC dans cette acquisition d’équipements innovants. Par cet investissement important,l’entreprise de Saint-Jérôme se donne les moyens de répondre à la demande pour ses services et de conserver une position favorable dans son marché. Investissement Québec a tous les outils pour accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, dans l’atteinte de leurs objectifs de croissance. », conclut Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

Faits saillants :

Établie à Saint-Jérôme depuis 1989, Maintenance EMRIC a diversifié ses activités d’entretien ménager industriel et commercial en faisant l’acquisition, en juin 2015, du Lavoir Jérômien, une entreprise en fonction depuis 1967.

L’ajout des services de buanderie industrielle lui a permis de connaître une croissance exponentielle, passant de cinq à plus de 40 employés en moins de six ans.

La buanderie Lavoir Jérômien compte parmi ses clients plus d’une dizaine d’hôtels de Montréal et de Mont-Tremblant, plusieurs CHSLD du Groupe Champlain ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations dans toutes les régions