Des finissants du Collège Lionel-Groulx amassent près de 35 000 $ !

Les finissantes et finissants en Gestion de commerces du Collège Lionel-Groulx se sont donnés corps et âme à la cause de la Fondation Rouler pour la vie, en

amassant la somme record de près de 35 000 $.



Dans le cadre du cours de Méthodes et outils de gestion, ils ont mis toutes leurs connaissances au profit d’activités de financement pour une bonne cause. En différentes équipes, les 63 étudiants ont participé à toutes les étapes du processus de gestion : planifier, organiser, diriger et contrôler leur activité de collecte de fonds. Certains ont organisé une soirée d’humour, un tournoi de quilles, une soirée de billard, hockey ou jeux de société ; d’autres, un souper-spectacle, un party d’Halloween et un coquetel de la relève avec conférenciers-entrepreneurs invités.

« Toutes mes félicitations aux étudiants, a déclaré François Longpré, enseignant du cours Méthodes et outils de gestion. Ils ont travaillé fort. C’est une année record, vraiment. Ils ont fait preuve d’engagement et de dévouement, cela a porté fruit. Bravo ! »

Fondation Rouler pour la vie

Depuis 2014, la Fondation Rouler pour la vie veille à soutenir les personnes en difficulté à la suite d’un diagnostic de cancer en offrant des bons d’épicerie et d’essence, le remboursement de médicaments et du soutien à domicile par l’entremise d’aides communautaires.

On veut ainsi alléger la situation des personnes malades qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. « On évite ainsi de leur ajouter un stress supplémentaire pour qu’ils puissent se concentrer à éradiquer la maladie, précise Pasquale Del Boccio, président fondateur de la Fondation Rouler pour la vie. La Fondation est et sera là pour leur venir en aide de façon simple et directe pour combler les besoins de base nécessaires à tout être humain, et ce, dans la dignité. »

Un engagement étudiant payant

En rivalisant de créativité pour recueillir des dons sans engager aucun frais personnel, les finissants ont amassé un grand total de 33 936,75 $ duquel 17 527,13 $ ont été remis à la Fondation Rouler pour la vie. L’argent servira aux personnes, âgées de 18 à 30 ans, atteintes d’une maladie grave, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne. « C’est vraiment formidable, s’enthousiasme le président. Je suis très heureux de l’intérêt des jeunes pour la cause et j’ai aimé leur dynamisme lorsque j’ai assisté à leurs activités. »

La différence de la somme globale sera réinvestie à l’intérieur du programme Gestion de commerces, pour des projets pédagogiques.

La clé du succès de cette initiative ? Une cause qui tient à cœur, des objectifs motivants et de la détermination, selon les étudiants. « Au cours de nos 10 semaines de travail intensif, nous avons accompli une tonne de défis, souligne Jessica Deschamps, finissante. Cela a été une belle occasion de développer des compétences et de contribuer auprès de ceux qui luttent contre cette maladie. C’est la moindre des choses de s’efforcer d’amasser des fonds, quand d’autres doivent lutter pour leur vie ! C’est également un clin d’œil à nos proches qui veillent sur nous. »

Les étudiants avaient carte blanche pour l’organisation de leur événement de financement, mais ne pouvaient compenser quelconque déficit avec l’argent de leurs poches. Ils étaient responsables de faire la promotion de leur activité, de la vente de billets, de la tenue du budget et du respect des échéanciers notamment.