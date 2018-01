Bourses d’études de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville:18 000 $ en prix remis au printemps 2018

Désireuse d’encourager la réussite scolaire et l’accomplissement de ses jeunes membres, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville tient en ce moment la 11e édition de son programme annuel de bourses d’études, dans le cadre duquel elle remettra 18 000 $ à 30 jeunes qui concilient les exigences liées à leurs études et un engagement citoyen significatif.

Ce programme de bourses d’études s’adresse aux élèves et étudiants des niveaux secondaire (général et professionnel), collégial (technique et préuniversitaire) et universitaire (certificat et baccalauréat).



Nouveauté : une catégorie musique a été ajoutée cette année.

Pour être admissibles, les candidats doivent être membres en règle de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville et être âgés de moins de 30 ans.

Les détails, formulaires d’inscription et règlements sont disponibles sur le site Internet de la Caisse (www.desjardins.com/caissetheresedeblainville), section Jeunesse.



La date limite de mise en candidature est le vendredi, 16 mars 2017, à 16 h.