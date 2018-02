La fondation bon départ soutient moisson laurentides avec un don de 8 892 $

Moisson Laurentides est en déploiement de son Programme de récupération en supermarchés (PRS) dans les Laurentides. Ce projet (PRS) est d’ailleurs appelé à prendre de l’expansion dans les prochaines années, voir les prochains mois. Cependant, ce type de projet sollicite davantage nos ressources matérielles et humaines, par exemple, l’utilisation de nos camions, l’espace de congélation ainsi que le temps de gestion et de manipulation des denrées. De plus, les coûts reliés au déploiement du projet sont importants : logistique entrepôt, essence, ressources matériels, etc.

Évidemment, sans l'aide des donateurs, rien ne serait possible. Un grand MERCI à la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec et au magasin Canadian Tire de Blainville pour l’aide apportée dans ce projet. Le don de 8 892 $ a permis l'achat de 600 bacs qui permettront la récupération hebdomadaire, dans les supermarchés, d’une grande quantité d’aliments qui normalement auraient été jetés.



Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, et ce, quel que soit le moment de l’année, car se nourrir n’est pas un besoin que l’on peut remettre au lendemain. Le soutien apporté par la Fondation Bon Départ permettra de faire une différence dans la vie de bien des gens.



Moisson Laurentides : une banque alimentaire qui travaille pour les gens d’ici

Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides, en partenariat avec sa communauté, combat la faim et nourrit l’espoir.



Moisson Laurentides approvisionne, en denrées, 75 organismes locaux dûment accrédités dans les 8 MRC des Laurentides ainsi que dans la MRC des Moulins, dans Lanaudière. Ces organismes et comptoirs alimentaires s’assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première nécessité pour combattre la faim et alléger le fardeau financier de ces familles, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation.