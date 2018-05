67 000 $ d'amassés pour les grands brûlés du Québec

Du 19 au 22 avril dernier, avait lieu la 28e édition du Tournoi de hockey des grands brûlés du Québec 2018. Le tournoi organisé par l’Association des pompiers de Mirabel et les pompiers de Saint-Jérôme a permis d’amasser une somme record de 67 000 $.

Grâce à la collaboration d’employés et de pompiers des deux Services de la sécurité incendie, les fonds recueillis permettront à la Fondation des grands brûlés de développer leur expertise en matière de recherche et d’intervention.

Le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a tenu à mentionner à quel point la tenue d’un tel événement est essentielle. « Ce montant record témoigne de la générosité des équipes participantes et des spectateurs qui ont salué ces grandes performances. Je suis fier de voir l’apport des Jérômiens à cette importante cause de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Je remercie l’Association des pompiers de Saint-Jérôme et l’Association des pompiers de Mirabel pour la qualité de leur organisation qui fut un succès sur toute la ligne », a souligné le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher.

Du côté de Mirabel, le maire Jean Bouchard a quant à lui, tenu à féliciter l’effort des pompiers. « Nous pouvons nous réjouir de ce franc succès et tout particulièrement de cette somme record jamais amassée. Ce tournoi qui mettait en valeur les efforts et le talent des pompiers du Québec a su attirer les foules et soulever les passions. Je remercie les Mirabellois d’avoir répondu à l’appel et je salue le travail des Associations de pompiers de Saint-Jérôme et de Mirabel. Cet événement a su rayonner au-delà de notre région et a démontré le dynamisme de nos organisations », souligne avec fierté Jean Bouchard, maire de Mirabel.

Au total, plus de 1 350 pompiers provenant de l’ensemble des régions du Québec répartis en 86 équipes de niveau amical, participatif et compétitif ont disputé plusieurs joutes au cours de la fin de semaine dans trois arénas de Saint-Jérôme et Mirabel, soit l’aréna régional de Saint-Jérôme, le Complexe sportif Saint-Antoine et l’aréna du Val-D’Espoir.

Résultats des parties

Coté hockey, dans la catégorie compétitive l’équipe de Montréal l’a remporté 4 à 1 contre Saguenay. Dans la catégorie participative, c’est Alma qui a été nommé vainqueur avec un gain de 3 à 0 contre Trois-Rivières. Finalement, Chateauguay s’est vu remporter les honneurs avec 5 buts contre 0 pour l’équipe de l’Île Perrot.