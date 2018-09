5 avantages d’une toiture en bardeaux d’asphalte

Il existe deux principaux types de bardeaux d’asphalte : les bardeaux en fibre de verre, qui correspond à un alliage de verre et d’asphalte, et les bardeaux laminés qui sont surtout utilisés sur les toits qui présentent une pente prononcée. Peu importe le type choisi, il y a des classes de bardeaux. Les bardeaux des classes A et B sont ainsi plus résistants que ceux des classes C et D, et sont également plus dispendieux. Bien que plusieurs autres matériaux soient offerts sur le marché depuis plusieurs années, les bardeaux d’asphalte demeurent le choix le plus populaire auprès de la plupart des propriétaires. Découvrez pourquoi ce matériau est indémodable : voici 5 avantages de choisir ce matériau pour votre toiture.

Durabilité

Lorsqu’on choisit un matériau pour la toiture de notre maison, sa durabilité fait partie des points les plus importants. Selon la qualité du bardeau d’asphalte que vous sélectionnerez, celui-ci sera en mesure de durer entre 20 et 30 ans, et parfois davantage.

Résistance

Au Québec, avec les variations importantes de température et les intempéries durant l’hiver, il est primordial de considérer la capacité de résistance du matériau utilisé pour votre toiture. Lorsqu’ils sont correctement posés, les bardeaux font partie des matériaux les plus résistants grâce à leur couche de granules qui les protège des rayons meurtriers du soleil, en plus de leur permettre de conserver leur fraîcheur et de diminuer les risques de moisissures. Ils sont conçus pour résister aux accumulations de neige, à la glace, aux fortes pluies ainsi qu’aux vents violents.

Rapport qualité-prix

Lorsqu’on compare les bardeaux d’asphalte avec les autres produits sur le marché, comme l’acier ou les bardeaux de bois, on se rend compte assez rapidement que ce sont eux qui proposent le meilleur rapport qualité-prix. En plus, la plupart des fabricants n’hésiteront pas à vous proposer d’excellentes garanties allant de 20 ans à une garantie à vie! Attention toutefois à vous assurer de remplir toutes les conditions nécessaires pour que vous soyez couvert. Ainsi, l’installation de ce matériau ne devrait pas se faire durant l’hiver.

Esthétisme

Lorsqu’on souhaite refaire la toiture de notre maison, on a parfois des critères esthétiques bien précis. On cherche des formes particulières ou des couleurs assorties au reste de notre demeure. Le bardeau d’asphalte est disponible dans une grande variété de couleurs et de dégradés : vous y trouverez à coup sûr le style que vous recherchez!

Facilité d’installation et d’entretien

Ce matériau existe depuis plus de cent ans. À cause de cela, les techniques de pose ont été longuement perfectionnées, ce qui fait qu’aujourd’hui, il s’agit d’un matériau très facile à installer puisqu’on en connaît toutes les subtilités. Malgré tout, il est préférable de faire appel à un couvreur pour l’installation de ceux-ci, afin qu’ils soient correctement posés. L’entretien du bardeau d’asphalte est également très simple; il suffit de procéder à une inspection visuelle pour vérifier l’état des bardeaux chaque année, à la fin de la saison hivernale, pour repérer les défauts dans la toiture.