5 idées pour décompresser le temps d’un week-end

Nul besoin de partir bien loin pour se vider la tête le temps d’un week-end. Voici quelques idées d’escapades à faire entre ami(e)s, en famille ou en amoureux autour de Montréal, histoire de rentrer régénéré et d’attaque pour le lundi.

1.Un week-end à Québec

Un week-end Québec réserve bien des surprises inattendues. La ville regorge de rues animées, colorées et atypiques. Vous y trouverez aussi plein de restaurants et de bars où passer une excellente soirée. À ne pas manquer : les chutes de Montgomery, glacées l’hiver et que l’on peut escalader, ainsi que le château Frontenac. Les décorations de Noël commenceront bientôt à orner la ville pour davantage de magie encore.

2.Un spa nordique sur la route de Mont-Tremblant

Que diriez-vous d'un week-end de relaxation ? La balnéothérapie favorisera un total lâcher-prise. Vous profiterez de bains à différentes températures, des vertus du hammam et du sauna, des salles de détente au milieu d'une nature sauvage. Bref, une mise entre parenthèses rien que pour vous.

3.Une escapade dans le Vermont, USA

Rien de plus réjouissant qu’un road trip pour admirer les couleurs de l’automne ! Direction le Vermont avec nuit à Littleton, une bourgade riche en activités, visites et magasinage. Le lendemain, partez à la conquête des White Mountains et ses paysages fantastiques, une randonnée qui vous amènera jusqu’au lac admirable en toute saison. Poussez ensuite jusqu’à Burlington en faisant des étapes gastronomiques : le fromage est la spécialité de la région.

4.Une nuit chez les Hobbits

Que l’on soit fan de Tolkien ou pas, l’idée est amusante et pour le moins dépaysante. À seulement 1h30 de Montréal, direction Eastman, vous passerez un séjour troglodyte surprenant. Ces écogites construits au cœur de la forêt peuvent accueillir aussi une petite famille avec deux enfants. Au programme : randonnées, parcours d’escalade, mycologie, ski, vélo de montagne.

5.Une soirée entre amis dans un tipi

Au bord de la rivière Batiscan, remontez le temps à la rencontre des Amérindiens dans un tipi traditionnel. Accessible par bateau, vous découvrirez un site exceptionnel où l’on vous proposera de nombreuses activités liées à la nature : balade en canoé, randonnée pédestre, cueillette de champignons ou pêche. Une immersion en forêt très ressourçante.