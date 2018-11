Rénovation résidentielle : 5 raisons d’engager un entrepreneur général

L’entrepreneur général est un professionnel du domaine de la construction. Il détient une licence valide de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) et possède de solides compétences en gestion de projet. Les entrepreneurs généraux sont surtout mandatés pour gérer de gros travaux de rénovation ou des projets de construction nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métiers.

L’entrepreneur général aura les compétences requises pour exécuter certains types de travaux relatifs au projet de construction ou de rénovation. Pour le reste, il engagera des sous-traitants et se chargera de chapeauter l’ensemble du projet.

En tant que propriétaire, vous pouvez très bien décider d’agir en tant que contremaître du chantier en vous passant d’un entrepreneur général. Toutefois, cette tâche n’est pas de tout repos et même à risque, vu qu’il faudra certainement contracter une bonne assurance pour vous couvrir en cas de dommages.

Voici 5 raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un entrepreneur général pour gérer votre projet de rénovation.

1. Il gère le projet de A à Z

Le rôle de l’entrepreneur consiste à coordonner le projet de rénovation en s’assurant que les travaux se déroulent dans le bon ordre. Plombier, menuisier, électricien, il gère les différents corps de métier de manière à ce qu’ils opèrent de façon organisée sur le chantier.

L’entrepreneur général sera responsable de chaque étape dans le processus de rénovation et s’assure de la qualité des travaux. Son expérience lui permet de gérer adéquatement les imprévus qui peuvent survenir à n’importe quel moment.

2. Vous trouve des sous-traitants qualifiés

L’avantage de faire appel à un entrepreneur général réside dans les contacts qu’il a acquis au fil des ans. Il pourra en un temps record vous trouver une équipe de sous-traitants capables d’œuvrer sur votre chantier et n’aura aucun mal à engager un remplaçant si l’un d’entre eux se désiste. Aussi, il se chargera de toutes les vérifications nécessaires sans que vous ayez à y penser.

Dans le cas où vous auriez décidé de vous passer d’un entrepreneur général, il faudra sélectionner et signer un contrat avec chaque entrepreneur spécialisé, avec toutes les vérifications que cela engendre, notamment les autorisations légales pour exercer, ainsi que l’absence de plaintes ou de poursuites.

3. S’assure de respecter votre budget

Lorsque vous signez plusieurs contrats avec différents intermédiaires pour un projet de rénovation, il est souvent difficile de ne pas dépasser son budget. Un entrepreneur général dispose d’une grande expertise et saura pallier chaque situation pour vous éviter les pertes de temps et d’argent. Même si certains peuvent considérer l‘entrepreneur comme étant une dépense inutile, il peut néanmoins vous assurer des économies non négligeables.

Ce professionnel de la construction saura vous trouver les sous-traitants les moins chers en fonction de votre projet de rénovation, ainsi que les matériaux nécessaires avec un bon rapport qualité-prix. L’ensemble des conditions seront définies noir sur blanc avant même le début du chantier, pour être sûr de respecter le budget que vous aviez prévu.

4. Représente une protection à ne pas négliger

À la différence de l’entrepreneur général, l’entrepreneur spécialisé se concentre sur une tâche bien définie et en rapport avec ses compétences, sans se soucier du reste des travaux. L’entrepreneur général va avoir une vue d’ensemble sur le chantier. Il est responsable de la qualité du travail de ses sous-traitants, puisqu’en cas de malfaçon le client pourra se retourner contre lui juridiquement.

Quel que soit le nombre de sous-traitants qui vont œuvrer sur le chantier, l’entrepreneur général sera votre seul et unique interlocuteur, comme c’est avec lui que vous avez signé un contrat. En cas de dommage ou si le contrat est mal exécuté, vous bénéficiez d’une garantie financière pouvant aller jusqu’à 40 000$ qui va servir à vous dédommager. Pour un entrepreneur spécialisé, elle s’élève à seulement 20 000$.

Bien évidemment, vous pourrez profiter de ce cette garantie uniquement si vous avez signé un contrat en bonne et due forme, en ayant préalablement vérifié que l’entrepreneur que vous avez embauché dispose d’une licence valide de la RBQ.

5. Tranquillité d’esprit assurée

Embaucher un entrepreneur général vous assure une grande tranquillité d’esprit, comme vous n’aurez absolument rien à penser. Pas besoin de passer chaque jour sur le chantier pour vérifier l’avancée des travaux, l’entrepreneur s’en charge à votre place. Il s’agit d’un gain de temps considérable avec une bonne réduction de votre stress quotidien. Un entrepreneur général sera à votre écoute et saura mettre en œuvre vos demandes pour répondre à vos besoins spécifiques.

SoumissionRénovation