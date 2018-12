Plus de 250 000$ amassés lors de la Grande Guignolée des Médias pour Moisson Laurentides

Grâce au travail de 1 590 bénévoles, de nombreuses entreprises et écoles, Moisson Laurentides est fier d’annoncer les résultats préliminaires de cette activité mobilisatrice. Avec plus de 19 000 kilogrammes de denrées recueillies comptabilisés à ce jour et près de 259 000 $, Moisson Laurentides et toute son équipe désirent remercier la population pour sa très grande générosité renouvelée. Merci à tous les médias de la région pour leur implication et leur support tout au long de l’événement.

Lors de la tournée avec le porte-parole Danny Berger et l’équipe de Cime FM, le 6 décembre dernier, jour de la Grande Guignolée, nous avons été témoins d’une énorme chaîne d’entraide. En tout, ce sont plus de 126 points de collecte, dont 59 points extérieurs et 67 marchés d’alimentation, qui étaient répartis sur tout le territoire. Le dynamisme, la générosité et l’engagement de Danny Berger et de toute l’équipe de Cime FM ont insufflé à toute l’équipe en place l’énergie nécessaire pour mener à bien cette activité majeure et essentielle pour Moisson Laurentides et pour la clientèle desservie. Ce montant permettra à Moisson Laurentides de poursuivre sa mission de combattre la faim et de nourrir l’espoir, tout au long de la prochaine année.

En plus des collectes de dons dans les traditionnelles tirelires, pour une première année, il est possible de faire des dons de 5 $ en textant le mot clé « MANGER » au 45678, et ce, du 1er au 31 décembre 2018. Il est donc encore temps de donner!

Les gens peuvent aussi continuer de donner jusqu’au 24 décembre chez les marchands participants ou par le biais du site Internet de Moisson Laurentides à moissonlaurentides.org

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 17 $ en denrées 3,5

millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 22 millions

en valeur marchande • En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 82 organismes de nourrir 20

745 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois.