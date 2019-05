Les participants du Défi têtes rasées Leucan au Galeries Rive Nord amassent 45 400 $

Dimanche dernier avait lieu le Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim au Galeries Rive Nord. Cette année, les 32 participants inscrits ont amassé un montant de 45 400 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille

Le centre commercial Galeries Rive Nord a accueilli pour une 16e année consécutive les courageux participants du Défi. Le président d’honneur de ce Défi est Jean-Michel Vanasse, animateur de l’émission Planète Techno, à ICI Explora. « J'ai la chance d'avoir des enfants en santé. Je sais que ce ne sont pas tous les parents qui ont cette chance. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide de Leucan pour les soutenir dans des moments plus difficiles. C'est pour cette raison que j'ai accepté cette année d'être l'un des présidents d'honneur du Défi têtes rasées Leucan », a confié M. Vanasse.

La famille Legendre, famille porte-parole de Leucan, était sur place pour encourager les participants. Le petit Alex, 4 ans, a reçu un diagnostic de neuroblastome. C’est une famille qui a Leucan à cœur.

Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage de la région ou de créer un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi, en visitant le tetesrasees.com.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.