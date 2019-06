Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que des travaux d’asphaltage et de remplacement de ponceaux sur la route 158 sont prévus commencer au début du mois de juin. La localisation du chantier se situera à partir de la bretelle de sortie de l’autoroute 15 en direction sud (kilomètre 39) à Mirabel jusqu’à la 36e avenue à SaintJérôme. Ce chantier, dont la durée est estimée à sept semaines, nécessitera des fermetures partielles et complètes dans ce secteur.

Fermetures complètes de la route 158 et des bretelles de l’autoroute 15

Dans le cadre de ces travaux, deux ponceaux seront remplacés. Ainsi, une fermeture complète de la route 158 à Mirabel, entre les bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 15 au kilomètre 39, aura lieu durant deux fins de semaine consécutives à partir du 7 juin 2019. L’horaire prévu des fermetures est le suivant :

de 22 h le vendredi 7 juin à 5 h le lundi 10 juin;

de 22 h le vendredi 14 juin à 5 h le lundi 17 juin.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour les véhicules circulant en direction est, un chemin de détour sera mis en place par l’autoroute 15 direction sud, les bretelles de l’autoroute 50, puis l’autoroute 15 direction nord.

Le chemin de détour pour les usagers de la route circulant en direction ouest s’effectuera par l’autoroute 15 direction nord, les bretelles de l’autoroute 15 à la hauteur de la rue De Martigny, puis l’autoroute 15 direction sud. Les usagers sont invités à suivre la signalisation en place.

Fermetures partielles de la route 158

À partir du 10 juin, la circulation s’effectuera en contresens sur la route 158, à raison d’une voie par direction, entre la bretelle de sortie de l’autoroute 15 direction sud (kilomètre 39) à Mirabel et le boulevard Saint-Antoine à Saint-Jérôme. Entre le boulevard Saint-Antoine et la 36e avenue, une voie sera disponible alors que la circulation s’effectuera en alternance.



Travaux de nuit

En raison du débit élevé sur la route 158, l’ensemble de ces travaux s’effectuera durant la nuit afin de minimiser l’impact sur la circulation. Ainsi, les entraves se dérouleront selon l’horaire suivant :

du dimanche au jeudi : de 21 h à 5 h le lendemain;

du jeudi au vendredi : de 22 h à 5 h le lendemain;

du vendredi au samedi : de 22 h à 8 h le lendemain.

Des fermetures des bretelles d’entrée et de sortie au kilomètre 39 de l’autoroute 15 sont également à prévoir. Les dates et les heures des fermetures complètes seront précisées sur le site Québec 511. Le Ministère limitera le plus possible la réalisation de travaux bruyants. Malgré tout, certaines opérations pourraient occasionner du bruit.

Accès aux commerces maintenu pendant les travaux

L’accès aux commerces et aux résidences sera possible pendant la période des travaux de part et d’autre de la fermeture. Des panneaux à messages variables indiqueront les heures des fermetures. Le Ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont nécessaires afin d’assurer la fonctionnalité du réseau routier. Le Ministère remercie les usagers de leur compréhension.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région des Laurentides.