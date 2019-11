La Banque Nationale remet 15 000$ à trois organismes de la Rive-Nord de Montréal

L’équipe de la Banque Nationale à Laval a tenu une partie d’huîtres, la semaine dernière, au profit de trois fondations de la Rive-Nord de Montréal.

Il s'agit de la Fondation Alecxange, les Grands Frères et Grandes Sœurs de la Porte du Nord et Galilée Soutien Alimentaire.

Pour cette occasion, qui a rassemblée plus de 500 participants, un total de 15 000$ a été remis pour venir en aide aux bénéficiaires de ces organismes.

La Fondation Alecxange est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux familles ayant un enfant atteint de cancer. Sa mission est d’alléger le fardeau quotidien et financier de ces familles en leur offrant du soutien par un accès à du personnel qualifié pour l’aide à domicile, une aide financière en carte d'épicerie et d’essence ainsi que des activités de soutien aux familles endeuillées.

Les Grands Frères et Grandes Sœurs de la Porte du Nord créent des relations de mentorat individuel ou de groupe entre des adultes bénévoles et des jeunes de la région. Ces mentors conseillent ces jeunes, les mettent au défi et les soutiennent dans toutes les phases de leur quotidien. Ces bénévoles peuvent compter sur une équipe de professionnels afin de les outiller dans leur jumelage.

Galilée Soutien Alimentaire offre un dépannage mensuel aux personnes de Terrebonne dans le besoin. En plus d’offrir des paniers de Noël à chaque année, ses représentants entretiennent un jardin éducatif ainsi que des cuisines collectives pour un accès à des plats économiques. Galilée travaille en collaboration avec plusieurs organismes et institutions afin de permettre à des gens de vivre pleinement leur réhabilitation en société.