5 heures par semaine de plus à l'école pour les élèves du secondaire

À quelques jours de la fin des classes pour des milliers d’étudiants, le premier ministre du Québec a annoncé, ce vendredi, que dès la prochaine rentrée scolaire, tous les étudiants du secondaire de la province resteront cinq heures de plus par semaine à l’école. « Ça, ça veut dire que les autobus jaunes vont partir une heure plus tard chaque jour », a-t-il lancé.

En conférence de presse à Laval, François Legault a précisé que ces heures supplémentaires serviront principalement aux activités parascolaires. Selon le premier ministre . « Ce sera pour faire trois choses : plus de sports, plus d'arts, des activités artistiques, et plus d'aide aux devoirs. »

Également présente lors de la conférence de presse, la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, a confirmé les dires de son chef en précisant: « C'est une heure de parascolaire pour tous les élèves du secondaire. Ça peut se faire sur l'heure du midi, ça peut se faire le soir aussi, c'est à la discrétion des écoles. »

La ministre déléguée estime que cette nouvelle mesure permettra de créer un « sentiment d’appartenance aux jeunes à leur école en plus de donner l’occasion de relever de nouveaux défis et d’avoir de nouveaux intérêts », a-t-elle conclut.

Maintenant, reste à savoir comment les Centres de services scolaire mettront en place cette nouvelle directive à compter de septembre prochain.