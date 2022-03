Le Groupe Bugatti Inc. fait un don de produits pour les mères et les enfants en Ukraine d’une valeur de 40 000 $

Le Groupe Bugatti Inc., ainsi que leur ambassadeur et ex-footballeur Étienne Boulay, ont rassemblé un don en aide aux réfugiés de la guerre en cours en Ukraine. Le don d’une valeur de 40 000 $ est composé de lait pour nourrissons, de couches, de sucettes pour bébés, de gel assainissant et de sacs à couches.

L’entreprise, ayant comme mission de toujours aider ceux dans le besoin, désirait s’impliquer dans le mouvement d’aide envers l’Ukraine et plus particulièrement auprès des mères et des enfants qui ont pris la fuite vers les pays avoisinants. Avec l’aide de l’Église catholique ukrainienne St-Michael’s de Montréal, pour acheminer les dons en Pologne et autres pays avoisinants, le Groupe Bugatti s’assure de fournir des biens de grande nécessité aux réfugiés dans le besoin.

« Le peuple ukrainien vit actuellement une situation extrêmement difficile et nécessite l’aide du reste du monde. En tant qu’entreprise qui œuvre dans la manufacture et l’import de sacs, la réalité terrifiante des mères et des enfants ayant abandonné leurs domiciles en prenant avec elle seulement quelques sacs et valises de leurs biens nous a profondément touchés. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu nous impliquer et aider directement les mères et leurs enfants en envoyant nos sacs à couches et des fournitures essentielles. », explique Andrew Hattem, PDG du Groupe Bugatti.

« Au fil des années, j’ai développé une relation très étroite avec le Groupe Bugatti, j’ai donc immédiatement accepté quand Andrew m’a contacté pour me demander si je voulais m’associer à eux pour ce don. La situation en Ukraine est dévastatrice et nous devons tous contribuer et aider de toutes les manières possibles. », déclare Étienne Boulay, ex-footballeur et ambassadeur Bugatti.

L’entreprise, accompagnée par Étienne Boulay, livrera un camion rempli des dons de sacs et fournitures pour bébés ainsi que des dons monétaires amassés au sein de ses employés ce lundi 21 mars 2022 à l’Église catholique ukrainienne St-Michael’s au 2388 rue Iberville, Montréal.

Cette dernière accueille les dons d’entreprises et de particuliers et assure la logistique et le transport sécuritaire des biens.