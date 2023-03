Rémunération: écart de 3,25 $ l'heure entre les hommes et les femmes

En 2022, l'écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes atteignait 3,25 $.

L'Institut de la statistique du Québec précise ainsi que la rémunération horaire moyenne des femmes de 15 ans et plus atteignait 29,29 $ en 2022 et celle des hommes du même groupe d'âge 32,54 $.

C'est donc dire que pour chaque dollar gagné par un homme, une femme en gagnait 0,90 $.

Il reste que les écarts entre les hommes et les femmes se sont atténués depuis une dizaine d'années, toutes proportions gardées.

Il en est de même pour la rémunération hebdomadaire, qui affichait en 2022 un écart d'environ 229 $ entre les hommes et les femmes.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne