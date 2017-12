Football collégial: Les Nordiques maintenant en division 1 !

L’équipe de football des Nordiques du Collège Lionel-Groulx se voit promue dans la division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et rejoindra du coup la ligue des grands dès la saison prochaine.



« Nous sommes très contents, affirme Jean-Philippe Hurteau, conseiller à la vie étudiante. Faire partie des équipes évoluant dans la division 1 est un rêve devenu réalité. Notre programme de football, créé en 2006, gagnera en notoriété. »

Lors de l’évaluation bisannuelle de son équipe de football collégial division 2, le Collège Lionel-Groulx a présenté un dossier étoffé pour sa demande de promotion en division 1. Grâce à la fiche de l’équipe, l’encadrement sportif de ses étudiants-athlètes, la stabilité de son personnel d’entraîneurs, son bassin de joueurs régional, son engagement dans le développement du football dans les Laurentides, le comité d’évaluation et d’acceptation du football collégial du RSEQ a accepté sa demande de promotion en division 1 dès la saison 2018-2019.

« Au cours des 11 dernières années, nous avons participé à cinq finales de Bol d’Or. Nous avons remporté notre premier en 2016. Notre taux de victoires s’élève à plus de 80 % depuis quatre ans », souligne M. Hurteau.

Sachant que les joueurs recrutés par la Ligue de football universitaire du Québec proviennent en majeure partie des équipes collégiales division 1, et que la région de Laval-Laurentides-Lanaudière foisonne de nombreux joueurs de football de haut calibre, le Collège Lionel-Groulx présentait plusieurs critères gagnants pour devenir la dixième équipe qui compose la division 1 du RSEQ.

« C'est un nouveau défi pour nous, mentionne Éric Marier, entraîneur-chef des Nordiques. Nous sommes excités à l’idée de nous mesurer aux meilleurs de la ligue collégiale. Entraîneurs et joueurs devront élever leur niveau de jeu. Notre équipe sera des plus convoitées par les finissants du secondaire qui souhaitent évoluer au sein de l'élite, et ce, dans leur région. »

L’équipe de football des Nordiques devient ainsi la huitième formation du Collège Lionel-Groulx à évoluer dans la division 1 de leur discipline sportive. « Le Collège s’affiche plus que jamais comme un joueur majeur au niveau du sport collégial, affirme Michel Simard, directeur de la formation continue, des affaires étudiantes et des communications externes. Cette promotion en division 1 prouve que la réussite éducative et l’excellence sportive sont des aspects importants pour notre institution. »