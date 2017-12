Camille Audelin-Dubé et Loucas Éthier sont champions canadiens en patinage artistique!

La direction et tout le personnel de l’école secondaire Saint-Gabriel félicitent la jeune Camille Audelin-Dubé, une élève de 1re secondaire, qui s’est distingué le 1er décembre dernier lors de la compétition nationale Le Défi de Patinage Canada. Camille, âgée de 12 ans, fait partie du programme sport-études en patinage artistique et a remporté les honneurs dans la catégorie patinage en couple (pré-novice).



Une histoire qui mérite d’être racontée Camille Audelin-Dubé, résidente de Lorraine, et son partenaire Loucas Éthier, un Bromontois âgé de 17 ans, deviennent champions canadiens le 1er décembre dernier! 135 kilomètres séparent ces deux patineurs qui s’entraînent ensemble trois fois par semaine à l’École Excellence Rosemère grâce à l’équipe d’Yvan Desjardins. À Bromont, les deux patineurs sont sous les bons conseils de l’entraîneur Simon Roberge. Camille et Loucas s’entraînent ensemble depuis un an et demi et ceux-ci ont une chimie incroyable sur la glace! Ils évoluent rapidement.



À l’automne 2017, ils ont pris part à deux compétitions provinciales dont l’une leur permet de devenir membres de l’Équipe du Québec pour Patinage Québec et finalement, devenir champions québécois. Ce sera donc leur laissez-passer pour la compétition nationale Le Défi de Patinage Canada. Dans leur catégorie, pré-novice, cette compétition se veut les championnats canadiens et tous les patineurs en couple du pays sont présents.



Et le couple gagnant est… Le 30 novembre dernier, au Sportplexe de Pierrefonds, Camille et Loucas exécutent un beau programme court sur la musique Cheek to Cheek de Frank Sinatra. Ils étaient 1ers au classement provisoire après le programme court, avec un pointage de 32.95. Le lendemain, dans un aréna bondé, Camille et Loucas patinent sur la musique de la Belle et la Bête. Ils exécutent une superbe performance et terminent avec un pointage total de 84.03. La foule leur fait une ovation sous de chaleureux applaudissements. Le résultat? Camille Audelin-Dubé et Loucas Éthier terminent premiers et sont sacrés champions canadiens!