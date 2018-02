Un enseignant de Lionel-Groulx aux Jeux Olympiques

Nils Oliveto, professeur d'éducation physique au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, a été choisi par le diffuseur national francophone comme analyste sportif des épreuves de glisses (bobsleigh/luge/skeleton) pour les Jeux Olympiques d'hiver qui débuteron à PyeongChang (Corée du Sud) la semaine prochaine.

Ex-athlète de haut niveau, Nils Oliveto se distingue principalement par son expertise académique en performance humaine. Il est titulaire d'une maîtrise en science de la physiologie de l'exercice (M.Sc.) de l'Université de l'Oklahoma aux États-Unis. Scientifique et auteur publié spécialisé en méthodologie de l'entraînement (National Strength and Conditioning Journal), il est considéré comme une sommité en Amérique du Nord en ce qui a trait à la théorie de la périodisation. Oliveto a par ailleurs été conseiller technique, entraineur et préparateur physique de plusieurs athlètes de niveau olympique en athlétisme, au bobsleigh et au skeleton.

Nils Oliveto apporte depuis 2017 son expertise à titre d'analyste à la télévision de Radio-Canada dans de grandes rencontres sportives, dont les Championnats du Monde de bobsleigh de Königssee (Allemagne) et les Mondiaux d'athlétisme de Londres (Grande-Bretagne). Seul analyste sportif au Canada à œuvrer pour la télévision dans deux sports différents, il sera l'invité de Jean-René Dufort (journaliste et animateur de l'émission ''Infoman'') en tournage pour une capsule olympique avant le début des Jeux.

Nils Oliveto est professeur au département d'éducation physique du Cégep Lionel-Groulx de Sainte-Thérése depuis 2011 après avoir passé plusieurs années à entrainer et enseigner dans des universités américaines.

Les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang auront lieu du 9 au 25 février 2018.