De beaux moments

Au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup d’action dans l’entourage des Voltigeurs. Avec la tenue de la Classique Hivernale, notre quotidien a été chamboulé. Malgré ces changements, l’expérience des deux matchs du week-end disputés à l’extérieur dans le stade temporaire construit au centre-ville de Drummondville, furent une expérience fantastique. Cette expérience restera gravé pour toujours dans la mémoire des joueurs, entraîneurs, organisateurs et spectateurs présents. L’ambiance qui régnait lors des matchs était très spéciale, les gradins étant tout près de la surface glacée, nous sentions très bien l’atmosphère et l’énergie des partisans.

Les installations mises en places pour les deux équipes étaient excellentes. Les vestiaires, bureaux d’entraîneurs et thérapeutes étaient très bien et permettaient de nous préparer adéquatement, au chaud et avec amplement d’espace. Les espaces pour les préposés à l’équipement étaient à proximité de la glace et bien chauffés pour qu’ils puissent travailler adéquatement et ainsi procurer le meilleur équipement possible pour les matchs.

Une portion que personne ne peut contrôler lors d’un tel évènement est le climat. Nous avons donc joué deux matchs dans des conditions très différentes. Le vendredi était froid et sec à environ -17℃ avec le facteur vent. Le froid faisait que la glace se brisait plus facilement, ce qui faisait bondir la rondelle plus qu’à l’habitude. Le match s’est bien déroulé et les joueurs ont pu offrir un bon spectacle aux gens présents. Les joueurs ont pu bénéficier d’un système de chauffage sous les bancs, ce qui les aidait à conserver leur chaleur corporelle.

Le match de samedi était présenté en après midi. Moins froid que le soir précédant, mais plus humide avec une neige qui est tombée en continuité du début à la fin. Les responsables de déneigement, des jeunes joueurs Bantam et quelques adultes ont fait de l’excellent travail pour dégager la patinoire le plus rapidement possible environ à chaque 4 minutes de jeu. L’exécution et le transport de la rondelle était plus difficile que le vendredi soir mais encore une fois, un match chaudement disputé qui n’a toutefois pas tourné en notre faveur contrairement à celui de la veille.

En conclusion ce fût un grand week-end de festivités à Drummondville et nous en garderons un excellent souvenir !

MERCI N.D.P.

J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, ainsi que ses conseillers/ères pour l’accueil qu’ils m’ont fait lors d’une réception le 3 février dernier, soulignant ainsi ma médaille d’or acquise à Buffalo au début du mois de janvier. Merci pour tout votre support, passé, présent et futur ! Je serai toujours fier de ma ville natale !