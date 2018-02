Soirée Coups de cœur inspirants : baseball et soccer à l’honneur à Blainville

À l’occasion de sa première soirée Coups de cœur inspirants de l’année, la Ville de Blainville a honoré les joueurs, entraîneurs et bénévoles de l’Association du baseball mineur de Blainville et de l’Association de soccer de Blainville qui se sont démarqués durant la saison 2017.



« Cette soirée est l’une des plus imposantes de l’année, puisqu’elle réunit plus d’une centaine de citoyens qui rendent nos deux associations si dynamiques, a déclaré le maire de Blainville, Richard Perreault. Il est important de les remercier pour leur engagement, mais aussi de souligner leurs exploits et leur esprit sportif. »



Le maire a d’abord rendu hommage à 21 joueurs de baseball qui se sont illustrés lors du Défi Triple Jeu (un concours national d’habiletés) ainsi qu’à 13 Blainvillois qui se sont distingués durant le Gala Méritas de la région des Laurentides. De plus, il a souligné le travail de cinq équipes qui ont excellé durant la saison 2017 ou les séries, soit les Angels B5 (catégorie atome), les Angels A1, B3 et B5 (catégorie moustique) et les Angels B2 (catégorie pee-wee). Le maire a aussi honoré le jeune joueur Nicolas Therrien (qui a réussi son premier grand chelem) ainsi que les bénévoles Sylvain Carpentier, Maxime Cotton et Jean Humbert (pour la création de l’Académie Angels, qui mise sur le développement des jeunes joueurs et la formation des entraîneurs), Denise Turcotte (engagée depuis 20 ans au sein de l’Association du baseball mineur de Blainville) et Jean Lafontaine (récipiendaire du Fleuron de l’Ordre du mérite blainvillois pour son parcours exceptionnel dans le sport amateur).



Au soccer, le maire a tenu à féliciter les joueurs et entraîneurs de cinq équipes qui ont remporté les honneurs durant la saison 2017, soit :



Équipe U11M D1 : championne de la saison et de la Coupe des Laurentides;

Équipes U12M D1, U13M D2 et U14M D1 : championnes de la Coupe des Laurentides;

Équipe U18M AAA : participation à la Coupe du Québec Saputo AAA et obtention de la médaille d’argent durant le championnat.