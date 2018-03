Fin de saison et début des séries

Samedi dernier marquait le 68e et dernier match de la saison régulière 2017-2018 des Voltigeurs de Drummondville. Plusieurs places au classement étaient en jeux à travers la LHJMQ et on peut assurément affirmer que la parité à travers la ligue a donné lieu à une saison régulière fort excitante avec un classement très serré.

De notre côté, à Drummondville, nous avons pris la 5e place au classement général et la 2e place dans la division de l’Ouest avec 92 points. Nous nous sommes assurés de notre place au classement en remportant trois victoires au cours de la dernière semaine. Avec cette place, nous pouvons affirmer que nous avons déjoué tous les pronostiques des experts qui nous plaçaient beaucoup plus bas dans leurs prédictions avant le début de la saison.

Une des force de notre équipe fut la production offensive équilibrée sur laquelle nous avons pu compter cette saison. L’apport offensif de nos défenseurs et l’équilibre de notre offensive à travers nos quatre trios à chaque match nous a permis de terminer au 1er rang de la LHJMQ en terme de production offensive pour ainsi remporter le trophée Luc-Robitaille. Sans bien sur négliger le côté défensif de notre jeu dans lequel nous avons réussi à percer le top 5 dans les équipes ayant accordé le moins de buts. Cette combinaison offensive-défensive démontre l’engagement de nos jeunes joueurs dans notre façon de jouer avec et sans la rondelle. Nous avons terminé la saison régulière avec 277 buts POUR et 194 buts CONTRE.

SÉRIES

Notre but en commençant la saison était de profiter des 68 matchs de la saison régulière pour se préparer pour les séries de fin de saison. Bien que satisfait du déroulement de notre saison, nous avons travaillé depuis le mois d’août pour ce moment tant attendu. Nous sommes prêts à commencer ce nouveau défi des séries et comptons utiliser toutes les expériences que nous avons vécu cette saison pour aller au plus loin de notre potentiel. Nous entreprenons les séries 2018 contre les Screaming Eagles du Cape Breton, une équipe jeune comme nous qui jouera avec beaucoup d’intensité. Nous disputerons les 2 premiers matchs à domicile, suivra 3 matchs au Cape Breton et les 2 derniers à domicile s’il y a lieu. Le meilleur temps de la saison est à nos portes et de notre côté, nous nous sentons fin prêt pour ce nouveau défi !