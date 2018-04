L’ouverture du Stade Richard-Garneau reportée en raison des conditions climatiques

En raison des conditions climatiques des dernières semaines, l’ouverture officielle du Stade d’athlétisme Richard-Garneau prévue initialement le 28 avril est reportée au 5 mai prochain.

« Dame nature nous offre enfin ses premiers jours de beau temps! Nos équipes du Service des travaux publics, parcs et bâtiments profiteront de ces températures plus clémentes pour effacer les traces que l’hiver rigoureux aura laissées, notamment sur nos installations sportives comme le stade Richard Garneau. Les Thérésiennes et les Thérésiens ont hâte, comme tous les Québécois d’ailleurs, de jouer dehors, et ce sera possible dès le 5 mai au stade d’athlétisme Richard-Garneau », ajoute Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

La journée familiale d’athlétisme pour célébrer l’ouverture officielle

La nouvelle date d’ouverture officielle concorde avec la tenue de la journée familiale d’athlétisme, festivité durant laquelle les familles peuvent s’initier aux disciplines de l’athlétisme dans une ambiance conviviale, avec animation, jeux et concours.

Quelle belle occasion de visiter le Stade d’athlétisme Richard-Garneau tout en s’amusant en famille, ce samedi 5 mai entre 9 h et 13 h. L’horaire habituel de la saison 2018 du Stade sera en vigueur dès le lundi 7 mai