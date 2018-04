Le championnat provincial d'escrime débarque à Sainte-Anne-des-Plaines

C’est à Sainte-Anne-des-Plaines que se déroulera le championnat provincial d’escrime 2018, les 12 et 13 mai prochains.

« Soucieux de promouvoir les sports et l’activité physique, nous sommes fiers d’accueillir cette compétition d’envergure dans notre municipalité », a mentionné le maire Guy Charbonneau lors du point de presse annonçant la tenue de l’événement.

Organisé par la Fédération d’escrime du Québec, en collaboration avec le club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord et le Conseil de Développement de l’Excellence Sportive des Laurentides (CDESL), ce championnat mettra en présence des athlètes de niveau Junior, Sénior Division 1 et 2 et Vétéran.

C’est donc près de quatre cents participants de partout au Québec et même d’ailleurs qui se rencontreront au Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines mis à leur disposition pour l’occasion.

Toute la population est invitée à venir assister à cette démonstration sportive de performance et aura même l’occasion de s’initier gratuitement à ce sport alliant agilité et tactique, peu importe l’âge.

Les compétitions se dérouleront entre 8 h 20 et 18 h 30 au Centre sportif de Sainte-Anne- des-Plaines, situé au 130, rue des Saisons. L’entrée est libre.