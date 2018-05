Le Club de plongeon l'Envol accueillera le championnat provincial Espoir

Le Club de plongeon l’Envol de Blainville sera l’hôte du dernier championnat provincial Espoir de la saison 2017-2018.

Clôturant le circuit provincial Espoir, cette troisième compétition se déroulant au Centre récréoaquatique de Blainville, regroupera près de 120 athlètes de partout au Québec, un nombre record d’inscriptions cette saison.

Cherchant à recueillir les honneurs afin d’obtenir leurs passeports pour les championnats provinciaux ou encore obtenir un pointage leur permettant d’accéder directement à la Super finale Espoir Aquam du mois de juin prochain, les athlètes de la relève provinciale livreront une bataille féroce en renforçant le niveau de cette compétition.

Des épreuves au 1m, 3m et à la tour seront présentées tout au long de ce dernier championnat qualificatif provincial, qui débutera à 11 h 30 le vendredi 4 mai prochain. Les médias et spectateurs sont les bienvenus tout au long de cette compétition et l’admission sera entièrement gratuite.

En plus des 25 remises de médailles officielles de la compétition, trois plaques commémoratives seront offertes à la clôture de ces championnats. Deux plaques seront remises aux athlètes s’étant démarqués comme meilleur athlète masculin ou meilleure athlète féminine ainsi qu’une dernière plaque sera attribuée au club ayant le mieux performé tout au long de ce troisième Championnat provincial Espoir.

À propos du circuit des Championnats provinciaux Espoir

Chaque saison, une série de trois ou quatre Championnats provinciaux Espoir sont tenus au niveau provincial et sont clôturés par la Super finale Espoir Aquam.

Lors de ces compétitions, les plongeurs doivent récolter un maximum de points afin d'obtenir le passeport leur donnant accès au circuit des Championnats provinciaux Junior et Senior.

Pour la saison 2014-2015, les athlètes de la catégorie D (10-11 ans) doivent récolter 145 points, ceux de la catégorie C (12-13 ans) doivent en obtenir 170, tandis que ceux des catégories B (14-15 ans) et A (16-18 ans) doivent respectivement amasser 205 et 250 points.

Comment participer à la SFEA

Le plongeur doit avoir à deux reprises, atteint le minimum de points Aquam requis, et ce, lors de deux championnats provinciaux Espoir différents. Les points Aquam requis peuvent être faits lors d’épreuves différentes ou non, qualifiant ainsi l’athlète pour les trois épreuves à la Super Finale Espoir Aquam.

Doit avoir été médaillé une fois à un championnat provincial Espoir, en plus d’avoir atteint le minimum de points Aquam requis lors de la même épreuve.