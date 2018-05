De nouveaux athlètes marquent l’histoire des Nordiques

Aux couleurs de son 50e anniversaire, le Collège Lionel-Groulx a tenu son Mérite sportif, le 1er mai dernier, visant à souligner les performances, l’esprit d’équipe et la réussite éducative des membres de l’organisation sportive des Nordiques.

La soirée annuelle a permis d’octroyer 16 prix, selon quatre sous-catégories (féminin/masculin et conférence/provincial). Les prix de l’Athlète de l’année, volet-conférence, ont été remis à Noémie Perreault (flag-football) et Simon Fortin (basketball). Les lauréats évoluant dans la ligue provinciale sont deux athlètes de cross-country, Jade Bérubé et Nicolas Riopel. Rappelons que l’équipe féminine a remporté cette saison le championnat canadien dont le Collège Lionel-Groulx était hôte.

Sans oublier la formation masculine qui a réussi leur meilleure performance de l’histoire des Nordiques. C’est d’ailleurs leur entraîneur, Olivier Lavoie, qui a décroché le prix de l’Entraîneur de l’année, volet provincial.

Les étudiants-athlètes de l’année ont également été révélés. En raison d’une présence assidue aux entraînements, aux matchs et aux tournois, mais surtout d’une cote de rendement remarquable, la volleyeuse en division 1 et finissante en Sciences de la nature, Caroline Perreault, a remporté cet honneur avec une cote R de 36.419. Du côté masculin, le footballeur et finissant en Sciences informatiques et mathématiques, Benoit Charbonneau, se l’est mérité avec une cote R de 35.135.

« Comme Nordiques, vous partagez doublement les valeurs prônées par notre institution : soit le respect, l’engagement, l’esprit d’équipe et la réussite. Un écrivain irlandais, Oscar Wilde, a dit qu’en visant la lune, on ne peut qu’atterrir dans les étoiles et, ce soir, le ciel est dégagé. C’est justement ce que l’on voit : que des étoiles », a mentionné Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège.

L’organisation des Nordiques a également remis 16 prix Étoiles Nordiques aux joueuses et joueurs s’étant les plus illustrés au sein de leur équipe et a profité de l’occasion pour rendre hommage à tous ses athlètes finissants.

Noms Sports Ville Esprit Nordiques Conférence Ariane Neveu flag-football Joliette Jacob Rossi basketball Blainville Provincial Mariane Pominville cross-country Oka Samuel Cloutier football Laval Recrue de l’année Conférence Amélia Desrochers, flag-football Boisbriand Pierrick Henley hockey cosom Blainville Provincial Charlotte Chouinard-Laliberté volleyball division 1 Montréal Carmine-Anthony Pagliarulo hockey masculin Laval Entraîneur de l’année Conférence Xavier Brodeur entraîneur en hockey cosom Provincial Olivier Lavoie e ntraîneur en cross-country Étudiant-athlète de l’année Caroline Perreault, volleyball Anjou Benoit Charbonneau, footballeur Rosemère Athlète de l’année Conférence Noémie Perrault flag-football Sainte-Marthe-sur-le-Lac Simon Fortin basketball Prévost Provincial Jade Bérubé cross-country Sainte-Marthe-sur-le-Lac Nicolas Riopel cross-country Blainville