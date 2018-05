Deux athlètes de Blainville remportent chacun une bourse de 3 000 $

Loto-Québec est heureuse de dévoiler les noms des 14 talentueux athlètes qui bénéficieront d’un total de 39 000 $ en bourses individuelles de 2000 $ ou 3000 $ dans le cadre de la 11e édition de son programme de bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).

Parmi ces boursiers, deux Blainvillois, Philippe Vachon et Philippe Lord, se sont chacun mérité une bourse de 3 000 $.

Médaillé d'argent l'Open mondial de Montréal et classé 6e aux Championnats des Amériques, Philippe Lord est adepte de boccia.

Sa première balle est son arme cachée. Il joue aussi dans une zone peu utilisée du terrain, une stratégie peu connue à l’international. Afficher plus de confiance en début de match est son défi.

Dans les prochains mois, il se préparera pour les importants Championnats du monde, qui

auront lieu à Londres. Il espère par la suite prendre part aux Jeux de Tokyo en 2020.

De son côté, Philippe Vachon est médaillé de bronze au 200 m quatre nages des Jeux du Commonwealth en paranation. Il a également battu le record national au 100 m papillon au Championnants du monde.

L'étudiant au certificat en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières est bien ancré dans le moment présent. Il n'hésite jamais à demander conseil aux entraîneurs, question d’afficher la meilleure technique possible. Avec humour, il admet devoir ajuster son niveau d’attention lors des entraînements. Les Championnats panpacifiques en août sont à l’horaire de celui qui aspire à devenir psychologue sportif pour aider d’autres athlètes dans leur préparation aux compétitions.

« Loto-Québec est fière de pouvoir mettre en lumière, cette année encore, les parcours exceptionnels et inspirants des 14 athlètes de son Programme de bourses 2018. Le dépassement de soi dont ils font preuve est une source de motivation extraordinaire et un bel exemple de réussite », a affirmé Mme Chantal Ferron, conseillère en commandite à la Direction de l’engagement sociétal de Loto-Québec.

La remise des bourses Loto-Québec, réservée aux athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle, s’est déroulée au complexe sportif Claude-Robillard pendant le Défi sportif AlterGo, dont Loto-Québec est l’un des commanditaires principaux.



Organisé en collaboration avec le Défi sportif AlterGo et Olympiques spéciaux Québec, acteurs d’envergure du sport adapté, le Programme de bourses Loto-Québec est géré en collégialité par la FAEQ et différents organismes pour les athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle : notamment Parasports Québec, l’Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC), l’Association sportive des sourds du Québec (ASSQ) et l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ).