C’est dimanche dernier qu’a eu lieu la grande finale pour l’obtention de la Coupe Memorial 2018. Le Titan d’Acadie-Bathurst affrontait les hôtes du tournoi, les Pats de Regina.

Ce match fut intense et fort en émotions. Le Titan dominaient les deux premières périodes et les Pats ont connu une forte 3e période pour tenter de réduire l’écart. Lors de cette dernière période, nous avons eu droit à toute une performance du gardien du Titan, Evan Fitzpatrick, qui a fait de gros arrêts et a bloqué tous les tirs des Pats pour conserver leur avance.

Lors des deux premières périodes, ce fut le contraire alors que le gardien des Pats, Max Paddock, a été exceptionnel pour garder son équipe dans le match, leur donnant ainsi une chance de revenir au pointage.

Le tournoi s’est ainsi soldé par une victoire de 3-0 du Titan d’Acadie-Bathurst, remportant ainsi leur premier titre de la Coupe Memorial à vie. Ce titre était convoité par le Titan depuis plusieurs années, alors qu’il fallait remonté à l’origine de la concession avec le Titan de Laval qui eux, avaient remporté à plusieurs reprises la Coupe du Président sans jamais réussir à obtenir le plus prestigieux trophée.

On peut dire que la Saskatchewan est favorable pour les équipes de la LHJMQ pour accéder aux grands honneurs. En 2013, les Mooseheads d’Halifax, que je dirigeais, avaient alors remporté le tournoi. Il s’est donc écoulé 5 ans avant que la ligue puisse remettre la main sur ce trophée.

L’an prochain, ce sera au tour de la Nouvelle-Écosse d’être les hôtes de la 101e édition de la Coupe Memorial. Le Scotia Bank Center d’Halifax a déjà débuté des travaux en vue d’accueillir cet événement. Les Mooseheads débuteront donc leur saison en tant que visiteurs pour les 15 premiers matchs de la saison 2018-2019.

Halifax seront les hôtes pour une deuxième fois de leur histoire après la dernière édition qui a eu lieu en 2000. Une chaude lutte est à prévoir dans la LHJMQ pour l’obtention d’une place au tournoi. Les Voltigeurs seront au coeur de cette course et je souhaite grandement les voir y accéder. Ce serait ainsi une belle façon de boucler la boucle et voir le résultat des efforts déployés depuis les deux dernières années dans mon rôle de directeur-général.