Plus de 1500 jeunes ont participé à Mes Premiers Jeux

Cet été, le programme de Mes Premiers Jeux organisé par Loisirs Laurentides, s’est déroulé le 27 juin à Blainville, le 3 juillet à Sainte-Agathe-Des-Monts, le 11 juillet à Saint-Jérôme, le 12 juillet à la MRC d’Argenteuil et le 18 juillet à Rivière-Rouge.



Cette année, nous avons eu la chance de voir en action plus de 1 500 jeunes s’initiant à plus de 15 sports grâce à 16 clubs des Laurentides et fédérations sportives provinciales. Cinq athlètes de la région ont également été présents en tant que porte-parole, dans le but de motiver les jeunes à bouger : Mégane Fortin en ringuette, Natacha De Niverville en volleyball, Elizabeth Hosking en snowboard ainsi que Tania Lafleur et Lévy Ducharme en boxe.



Soulignons que l’objectif de l’organisme responsable de ce programme au Québec soit Sports Québec, est de démontrer à la population que les jeunes sont actifs et veulent bouger.



Le programme Mes Premiers Jeux a le mandat de promouvoir les Jeux du Québec en permettant aux jeunes inscrits au camp de jour de découvrir de nouveaux sports sous forme d’ateliers grâce au soutien de clubs et fédérations sportives.



Les municipalités intéressés à recevoir Mes Premiers Jeux, lors de la prochaine édition, peuvent contacter la personne responsable de Loisirs Laurentides à l'adresse suivante: [email protected]