Le CAT remporte la Coupe Québec jeunesse 2018

Les jeunes rameurs (U13, U15, U17 et U19) du Club d’aviron Terrebonne ont officiellement remporté la Coupe Québec Jeunesse d’aviron, samedi, à Boucherville. Détenant une très forte avance au classement général de la saison, les Terrebonniens n’avaient qu’à grapiller quelques points à la régate Contre-Courant pour confirmer leur victoire. Au classement final, le CAT l’emporte avec 316 points devant les clubs de Boucherville (268 points) et de Laval 96 points. Du coup, le CAT profitera du skiff Fonds des Maîtres tout au long de la saison 2019. Une récompense fort appréciée devant le manque d’équipements du CAT.



Du côté individuel, la Terrebonnienne Camélie Houle l’emporte avec ses 41 points, cinq de plus que Marianne Côté-Mashala (Laval) et Maylie Valiquette (Knowlton). Marika Poulin, une autre athlète du CAT a complété la saison avec 35 points pour finir quatrième. Chez les garçons, Charles-Antoine Charest (Sherbrooke) a dominé la saison en accumulant 50 points. Émile Veillette (Waterloo) a terminé deuxième avec 45 points; Matheo Parent (Terrebonne) et Emmanuel Muller (Boucherville) terminent au troisième rang avec 43 points.



Le CAT tient également à souligner la solide performance de son quatre de couple U19 garçons. Déjà gagnants aux régates de Montréal et de Waterloo, Mathieu Fillion, Emile Parent, Charlie Houle et Alexandre Boisvert ont littéralement survolé la compétition dans leur catégorie (U19), samedi, sur le fleuve St-Laurent. Leur chrono de 16 :36 minutes est pratiquement aussi rapide que celui des gagnants en quatre senior et en huit universitaire !



En plus des jeunes, les doubles Maîtres ont également excellé : Jean-Michel Viau et Frank Moortgat ont gagné l’or chez les moins de 50 ans alors que Stephen Love et Martin Scutt les ont imités chez les 50 ans et plus.



Cette dernière régate de la saison 2018 pour le CAT aura donc été un succès sur toute la ligne et couronne une saison qui aura également été un grand succès. « Nous avons augmenté notre membership, notre nombre de sorties sur l’eau et le nombre total de kilomètres ramés, d’expliquer l’entraîneur-chef Daniel Aucoin. De plus, nos jeunes se sont nettement améliorés sur plusieurs aspects. Sans oublier nos programmes récréatifs de soir qui ont fait le bonheur de nos adultes et de nos Ados-Parents tout au long de l’été.»



«D’un côté plus global, le CAT est également très fier d’avoir travaillé avec le Groupe Plein Air Terrebonne tout au long de l’été pour aider dans les services de location de canot, de kayak et de planche à pagaie au grand public ainsi que dans l’accueil de groupes scolaires et corporatifs », a tenu à ajouter monsieur Aucoin.



Les membres du CAT rameront les fins de semaine jusqu’au 3 novembre avant d’entreprendre leur saison hivernale de Cardio-Rameur au Centre de soccer de Terrebonne. Notez que le Cardio-Rameur est ouvert au grand public.