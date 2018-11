Première course de ski de fond au Québec de la saison

Le club Fondeurs-Laurentides est heureux d’annoncer, pour une deuxième année consécutive, la tenue de la course de ski de fond Invitation Première Neige, première course de ski de fond à avoir lieu au Québec cette année.

C’est grâce à une collaboration active entre le club Fondeurs-Laurentides, Sommet Morin-Heights et la Municipalité de Morin-Heights que le club peut organiser une course de ski de fond sur neige artificielle aussi tôt dans l’année. Cette initiative de Fondeurs-Laurentides permet à ses athlètes de profiter d’un entrainement sur neige dès le mois de novembre sur un parcours de 1,5 km.

La course est organisée sur le site de ski alpin de Sommet Morin-Heights. Athlètes comme spectateurs pourront profiter des infrastructures de Sommet Morin-Heights lors de l’événement. Le tracé du parcours permettra d’observer du début jusqu’à la fin de leur course, les coureurs en action.

« Grâce au soutien de Desjardins qui se joint à l’organisation comme commanditaire majeur de cette édition, Sommet Morin-Heights et la municipalité de Morin-Heights, nous pouvons encore une fois organiser la première course de ski de fond de l’année au Québec et démontrer que la région des Laurentides se démarque dans le domaine du ski de fond de haut niveau grâce au dynamisme de Fondeurs-Laurentides et l’implication de ses partenaires », affirme Éric Bouin, membre du Comité organisateur de cet événement.

L’événement aura lieu les 7 et 8 décembre prochains, en soirée. Les meilleurs skieurs du Québec devraient être au rendez-vous. De plus, cette année, une invitation a été envoyée à des équipes américaines.

Des courses de style classique, le vendredi et de style libre, le samedi, pour des distances variant entre 2,5 km et 7,5 km sont prévus au programme. Les courses débuteront dès 18 heures.

Pour plus de détails et pour connaître l’horaire complet des compétitions, consultez le site www.fondeurslaurentides.ca.