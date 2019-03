Jeux du Canada: 31 médailles pour les athlètes des Laurentides

Toute une performance des athlètes de la région des Laurentides aux Jeux du Canada, hiver 2019, qui se sont déroulés du 15 février au 2 mars dernier à Red Deer, en Alberta. Vingt-huit (28) athlètes de la région des Laurentides et cinq athlètes non-résidents mais qui s’entraînent avec un club sportif de la région des Laurentides ont récolté 31 médailles (16 or, 9 argent et 6 bonze) sur les 146 médailles récoltées par l’équipe du Québec au cours de ces jeux.

Le trampoliniste Rémi Aubin, de Rosemère a été nommé porte-drapeau de la délégation lors de la cérémonie de clôture tenue samedi soir. Triple médaillé d’or, Aubin se trouve au cœur d’une récolte historique pour le Québec, qui dépasse sa marque record de 141 médailles récoltées aux Jeux du Canada à Prince George en 2015.

Le brio de nos skieurs alpin est à souligner eux qui ont récolté neuf médailles lors des quatre épreuves au programme. Arianne Forget, de Prévost, et Marie-Pier Brunet, de Bromont, ont bien fait avec chacune deux médailles d’or. Chez les hommes, Alexis Barabé, de Blainville, s’est illustré avec deux médailles.

Lors du premier bloc, nos skieurs acrobatiques ont aussi laissé leur marque avec sept médailles. Soulignons la performance d’Édouard Therriault, de Lorraine, qui a complété la compétition avec deux médailles d’or et une d’argent.

Au niveau des sports collectifs, l’équipe de la ringuette qui alignait cinq joueuses des Laurentides a remporté la médaille d’or. Au hockey féminin, Mégane Quirion, de Saint- Eustache, a aidé l’équipe québécoise à remporter la médaille d’argent.

Plusieurs autres athlètes ont offert de solides performances. Tous les résultats de nos athlètes sont disponibles sur le document en annexe du présent communiqué de presse.

Le président de Loisirs Laurentides, M. Michael Leduc, se réjouit de la performance de nos athlètes laurentiennes. « C’est toute une récolte de médailles que nos athlètes ont réalisée lors de ces jeux. C’est plus de 21 % des médailles de l’équipe du Québec. Considérant que la délégation des Laurentides représente 13,5 % de l’équipe du Québec, c’est considérable. C’est la preuve que nous sommes une référence provinciale au niveau des sports d’hiver », a affirmé M. Leduc qui félicite tous les athlètes.